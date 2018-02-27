Dupla é baleada após assalto e troca de tiros com a PM

Delegacia Regional de Vila Velha, onde ocorrência foi registrada Crédito: Edson Chagas

Dois assaltantes foram baleados após roubar dois veículos e trocar tiros com a Polícia Militar, na madrugada desta terça-feira (27), em Vila Velha. Um terceiro criminoso envolvido na ação foi preso tentando fugir da polícia.

A PM relatou que montou um cerco tático nas imediações do Terminal de Itaparica, por volta da meia noite, para tentar abordar uma Hillux preta que havia sido roubada pelos criminosos momentos antes.

Ainda de acordo com a polícia, cerca de duas horas antes de levarem a caminhonete, os bandidos também roubaram o Cobalt, em Novo México. Porém, um terceiro veículo também estava envolvido no crime. Era um Fox branco, também roubado, que dava cobertura a toda a ação.

Quando o Fox foi visto passando pela Rodovia Darly Santos, os militares deram voz de parada, que foi ignorada pelos três criminosos que estavam a bordo do veículo. OS suspeitos foram perseguidos e na altura do Atacadão, desceram do carro e começaram a atirar contra os policiais, que revidaram.

Na troca de tiros, um bandido levou um tiro no peito e outro na boca. O segundo suspeito foi atingido na perna. Os dois foram socorridos e levados para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, onde permanecem internados sob escolta policial.