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Crime na Serra

Dupla de moto atirou contra pessoas em ponto de ônibus; idosa morreu

Os tiros acabaram atingindo Dalva Ferreira, de 60 anos, que morreu no local, do lado de fora do coletivo. Outras três pessoas foram baleadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2019 às 12:43

Publicado em 28 de Janeiro de 2019 às 12:43

Auxiliar de serviços gerais foi baleado na cabeça quando estava no ponto de ônibus Crédito: Bernardo Coutinho
Os tiros que atingiram quatro pessoas e matou uma delas em um ponto de ônibus na BR 101, na entrada do bairro José de Anchieta, na Serra, partiram do lado de fora do coletivo. Segundo testemunhas, por volta das 5h30 da manhã, dois homens em uma moto chegaram nesse ponto de ônibus e o carona já desceu atirando. 
Ainda não se sabe quem seriam os alvos dos disparos. Os tiros acabaram atingindo Dalva Ferreira, de 60 anos, que morreu no local, do lado de fora do coletivo. 
> Cantora evangélica e namorado são mortos dentro de casa em Guarapari
Um auxiliar de serviços gerais, que estava chegando ao ponto de ônibus para pegar um coletivo e ir trabalhar, foi baleado na cabeça. Mas, aparentemente, está bem, lúcido e conversando. 
Crime aconteceu em ponto de ônibus da Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Ele contou para a mãe e o irmão que estava chegando ao local quando viu a cena dos homens parando a moto, um desceu com a arma na mão e o carona atirou. Com medo, ele saiu correndo. Nesse momento, percebeu que tinha sido atingido. 
> Familiares de mortos em baile do mandela prestam depoimento
Um outro homem, que se preparava para subir a escada do Transcol, e uma ajudante de cozinha, que se preparava para descer a escada do coletivo, também foram baleados.
Três vítimas feridas estão recebendo atendimento no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra.
Todas as testemunhas disseram que não foi um assalto.
Dupla de moto atirou contra pessoas em ponto de ônibus, idosa morreu
AS VÍTIMAS 
- Dalva Ferreira, 60 anos. Duas perfurações, sendo uma na têmpora esquerda (lateral da cabeça) e a outra na clavícula esquerda. 
- Uma ajudante de cozinha, de 37 anos, foi baleada enquanto tentava descer do coletivo
- Um homem, de 44 anos, foi baleado quando tentava subir as escadas do ônibus
- Um auxiliar de serviços gerais, de 18 anos, foi atingido na nuca no momento em que chegava ao ponto de ônibus
Com informações de Mayra Bandeira

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