Auxiliar de serviços gerais foi baleado na cabeça quando estava no ponto de ônibus Crédito: Bernardo Coutinho

Os tiros que atingiram quatro pessoas e matou uma delas em um ponto de ônibus na BR 101, na entrada do bairro José de Anchieta, na Serra , partiram do lado de fora do coletivo. Segundo testemunhas, por volta das 5h30 da manhã, dois homens em uma moto chegaram nesse ponto de ônibus e o carona já desceu atirando.

Ainda não se sabe quem seriam os alvos dos disparos. Os tiros acabaram atingindo Dalva Ferreira, de 60 anos, que morreu no local, do lado de fora do coletivo.

Um auxiliar de serviços gerais, que estava chegando ao ponto de ônibus para pegar um coletivo e ir trabalhar, foi baleado na cabeça. Mas, aparentemente, está bem, lúcido e conversando.

Crime aconteceu em ponto de ônibus da Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Ele contou para a mãe e o irmão que estava chegando ao local quando viu a cena dos homens parando a moto, um desceu com a arma na mão e o carona atirou. Com medo, ele saiu correndo. Nesse momento, percebeu que tinha sido atingido.

Um outro homem, que se preparava para subir a escada do Transcol, e uma ajudante de cozinha, que se preparava para descer a escada do coletivo, também foram baleados.

Três vítimas feridas estão recebendo atendimento no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra.

Todas as testemunhas disseram que não foi um assalto.

Your browser does not support the audio element. Dupla de moto atirou contra pessoas em ponto de ônibus, idosa morreu

AS VÍTIMAS

- Dalva Ferreira, 60 anos. Duas perfurações, sendo uma na têmpora esquerda (lateral da cabeça) e a outra na clavícula esquerda.

- Uma ajudante de cozinha, de 37 anos, foi baleada enquanto tentava descer do coletivo

- Um homem, de 44 anos, foi baleado quando tentava subir as escadas do ônibus

- Um auxiliar de serviços gerais, de 18 anos, foi atingido na nuca no momento em que chegava ao ponto de ônibus