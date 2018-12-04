Dupla agride dono de bar de 84 anos para roubar R$ 35 em Colatina

Lucas Werneck da Silva é acusado de agredir idoso de 84 anos para roubar 35 reais de bar em Colatina Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Dois criminosos foram detidos pela Polícia Militar, em Colatina , Região Noroeste do Estado, acusados de agredir o dono de um bar no bairro São Silvano para roubar R$ 35. O crime aconteceu na tarde de segunda-feira (03). Os acusados, Lucas Werneck da Silva, de 24 anos, e um adolescente, de 17 anos, foram detidos logo após o assalto. O proprietário do estabelecimento, de 84 anos, ficou bastante ferido.

De acordo com a Polícia Militar, era realizado um preventivo pelo bairro quando os policiais foram informados via rádio que dois homens em atitude suspeita rondavam as lojas da região. Durante o patrulhamento, os militares viram os suspeitos com as características passadas saindo correndo de um bar.

Foi dado voz de abordagem e comerciantes avisaram aos policiais que os dois suspeitos haviam acabado de cometer um assalto no bar e que o dono do estabelecimento, um senhor de 84 anos, estava caído no chão com ferimentos.

Ainda segundo a PM, os criminosos foram identificados e receberam voz de prisão. Em seguida, os militares foram ao estabelecimento e conversaram com o proprietário. Ele continuava caído no chão e tinha ferimentos no braço esquerdo. O idoso contou aos policiais que os dois acusados entraram no bar e pediram uma cerveja. De repente, Lucas partiu na direção da vítima de forma violenta, derrubou o proprietário no chão, dando vários socos e chutes. Além disso, o idoso afirma que teve sua boca tapada para que não pedisse por socorro.

Enquanto isso, o adolescente teria aproveitado para vasculhar o bar à procura de dinheiro. O suspeito encontrou R$ 35 na gaveta do caixa . Em seguida, ele e Lucas fugiram, mas foram surpreendidos pela ação dos policiais. Na abordagem pessoal, o valor foi encontrado no bolso da blusa do agressor. A Polícia Militar socorreu o idoso, que foi levado para um hospital particular do município.