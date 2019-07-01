Dupla abandona carro roubado após veículo tombar em Vitória

Moradores do bairro Bonfim, em Vitória, acordaram com uma cena fora do comum na manhã desta segunda-feira (01). Um Hyundai HB20 estava tombado no meio da rua às 5h da manhã. De acordo com a Polícia Militar, o veículo apresentava restrição de furto e roubo.
Ainda segundo a PM, quando os policiais chegaram ao local não havia nenhum ocupante do veículo e que moradores disseram ter ouvido barulho e dois indivíduos fugindo pelos becos do bairro. Uma testemunha contou para a reportagem do Gazeta Online que os fugitivos estavam de camiseta branca e, o outro, de mochila. O carro permaneceu no local até as 9h quando foi levado por um guincho para a Delegacia Regional.
Ainda segundo a testemunha, o veículo foi roubado na madrugada desta segunda-feira (01) de um casal também em Vitória, e que a vítima e dona do veículo foi arrastada pelos bandidos no local, já que seu vestido ficou preso junto ao HB20.