Dupla abandona carro roubado após veículo tombar em Vitória

Ainda segundo a PM, quando os policiais chegaram ao local não havia nenhum ocupante do veículo e que moradores disseram ter ouvido barulho e dois indivíduos fugindo pelos becos do bairro. Uma testemunha contou para a reportagem do Gazeta Online que os fugitivos estavam de camiseta branca e, o outro, de mochila. O carro permaneceu no local até as 9h quando foi levado por um guincho para a Delegacia Regional.