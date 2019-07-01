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No Bonfim

Dupla abandona carro roubado após veículo tombar em Vitória

Segundo uma testemunha, o veículo foi roubado na madrugada desta segunda (01) de um casal, e que a vítima e dona do veículo foi arrastada pelos bandidos, já que ficou com o vestido preso no veículo
Luiza Campos

Luiza Campos

Publicado em 

01 jul 2019 às 14:47

Publicado em 01 de Julho de 2019 às 14:47

Moradores do bairro Bonfim, em Vitória, acordaram com uma cena fora do comum na manhã desta segunda-feira (01). Um Hyundai HB20 estava tombado no meio da rua às 5h da manhã. De acordo com a Polícia Militar, o veículo apresentava restrição de furto e roubo.
Ainda segundo a PM, quando os policiais chegaram ao local não havia nenhum ocupante do veículo e que moradores disseram ter ouvido barulho e dois indivíduos fugindo pelos becos do bairro. Uma testemunha contou para a reportagem do Gazeta Online que os fugitivos estavam de camiseta branca e, o outro, de mochila. O carro permaneceu no local até as 9h quando foi levado por um guincho para a Delegacia Regional.
Ainda segundo a testemunha, o veículo foi roubado na madrugada desta segunda-feira (01) de um casal também em Vitória, e que a vítima e dona do veículo foi arrastada pelos bandidos no local, já que seu vestido ficou preso junto ao HB20. 
 

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