Duas pessoas são baleadas durante tiroteio em baile funk na Serra

Duas pessoas são baleadas durante tiroteio após baile funk na Serra Crédito: Fernando Madeira

Duas pessoas foram baleadas durante um tiroteio que aconteceu em um baile funk em Jardim Carapina, na Serra no início da manhã deste sábado (01). De acordo com investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a festa acontecia próximo a um bar do bairro, onde estavam concentradas várias pessoas, inclusive criminosos rivais.

Os investigadores contaram que criminosos da boca da Rua 24 estão em confronto com criminosos da boca da Rua 11. Todos estavam nesse baile e por volta das 5h deste sábado houve um desentendimento e as gangues rivais trocaram tiros.

A Polícia Militar foi acionada, e foram recebidos a tiros segundo os PMs que revidaram. Um adolescente de 16 anos foi baleado pela PM. Ele confessou que faz parte da facção criminosa que atua na Rua 24" e que estava trocando tiros com criminosos da Rua 11.

O adolescente foi atingido por um tiro no braço e a mesma bala passou de forma superficial no pescoço. Ele foi encaminhado para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, e segundo a Polícia passa bem.