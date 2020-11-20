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Violência no Norte do ES

Duas pessoas são assassinadas e outra fica ferida em bar de São Mateus

De acordo com a PM, o crime aconteceu no distrito de Nestor Gomes, na madrugada desta sexta (20). Entre os mortos, está uma adolescente de 17 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2020 às 12:51

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 12:51

Delegacia de São Mateus
O caso é investigado na Delegacia  de São Mateus Crédito: Arquivo
Duas pessoas foram mortas e outra baleada em um bar no interior de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu no distrito de Nestor Gomes, na madrugada desta sexta-feira (20).
Segundo a PM, os militares foram acionados para averiguar um possível homicídio em um bar da localidade. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram um homem morto na porta do estabelecimento. Ele estava com perfurações de bala pelo corpo. O nome e a idade da vítima não foram informados.

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Além do homem, testemunhas disseram aos militares que duas vítimas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital São Marcos, na cidade vizinha de Nova Venécia. Na unidade de saúde, os militares foram informados que uma adolescente de 17 anos também tinha morrido vítima dos disparos. 
A outra vítima foi transferida para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. O quadro de saúde não foi informado.
Pacientes reclamam de falta de atendimento no Roberto Silvares e nas unidades de saúde de São Mateus, ES
Vítima foi transferida para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus Crédito: Rapahel Verli
Segundo a PM, testemunhas relataram que viram quando três autores passaram atirando contra as vítimas e fugiram na sequência. Nenhum suspeito do crime foi encontrado pelos militares. 
Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. A polícia destacou que diligências estão em andamento. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para serem liberados pelos familiares.

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