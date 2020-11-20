Duas pessoas são assassinadas e outra fica ferida em bar de São Mateus

Duas pessoas foram mortas e outra baleada em um bar no interior de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu no distrito de Nestor Gomes, na madrugada desta sexta-feira (20).
Segundo a PM, os militares foram acionados para averiguar um possível homicídio em um bar da localidade. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram um homem morto na porta do estabelecimento. Ele estava com perfurações de bala pelo corpo. O nome e a idade da vítima não foram informados.
Além do homem, testemunhas disseram aos militares que duas vítimas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital São Marcos, na cidade vizinha de Nova Venécia. Na unidade de saúde, os militares foram informados que uma adolescente de 17 anos também tinha morrido vítima dos disparos.
A outra vítima foi transferida para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. O quadro de saúde não foi informado.
Segundo a PM, testemunhas relataram que viram quando três autores passaram atirando contra as vítimas e fugiram na sequência. Nenhum suspeito do crime foi encontrado pelos militares.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. A polícia destacou que diligências estão em andamento. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para serem liberados pelos familiares.