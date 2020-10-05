Drogas, adesivos, arma, municções e outros materiais usados para a venda dos entorpecentes foram apreendidos em Vila Velha Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Your browser does not support the audio element. Drogas apreendidas tinham adesivos prontos para venda em Vila Velha

"Tropa da Carroça / #pedaço de 50 g / Verdão". Essa era a descrição dos adesivos apreendidos pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (05), no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha . O material seria utilizado na embalagem de buchas de maconha e outros entorpecentes. Os adesivos, além de drogas e outros materiais, foram apreendidos e um jovem foi preso depois de um confronto entre três suspeitos e policiais militares.

A PM informou que além dos adesivos personalizados, foram apreendidos ainda um revólver calibre 38, seis munições do calibre da arma apreendida  sendo duas deflagradas, 25 pedras de crack, 5 pinos e um papelote de cocaína, 3 aparelhos celulares e 2 balanças de precisão, usadas para a pesagem das drogas.

Segundo a polícia, por volta das 6h30 desta segunda-feira uma viatura foi alvejada por tiros disparados por três homens armados ao passar pela Rua Marechal Campos, no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. Houve revide por parte dos militares, que não se feriram. Depois do confronto, o trio fugiu do local, deixando todos os entorpecentes para trás.

Os policiais iniciaram a perseguição e conseguiram alcançar um dos envolvidos. Daniel da Vitória Souza, de 22 anos, que portava a própria carteira nacional de habilitação, foi preso pelos militares. Os outros dois homens não foram alcançados.