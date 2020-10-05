Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Tropa da Carroça"

Drogas apreendidas tinham adesivos prontos para venda em Vila Velha

Segundo a PM, uma viatura foi alvo de tiros disparados por três homens ao passar por uma rua do bairro Ulisses Guimarães, na manhã desta segunda-feira (5). Um jovem foi preso e, entre os materiais apreendidos, estavam adesivos em alusão à maconha

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 12:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2020 às 12:40
Polícia
Drogas, adesivos, arma, municções e outros materiais usados para a venda dos entorpecentes foram apreendidos em Vila Velha Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Drogas apreendidas tinham adesivos prontos para venda em Vila Velha
"Tropa da Carroça / #pedaço de 50 g / Verdão". Essa era a descrição dos adesivos apreendidos pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (05), no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. O material seria utilizado na embalagem de buchas de maconha e outros entorpecentes. Os adesivos, além de drogas e outros materiais, foram apreendidos e um jovem foi preso depois de um confronto entre três suspeitos e policiais militares.
A PM informou que além dos adesivos personalizados, foram apreendidos ainda um revólver calibre 38, seis munições do calibre da arma apreendida  sendo duas deflagradas, 25 pedras de crack, 5 pinos e um papelote de cocaína, 3 aparelhos celulares e 2 balanças de precisão, usadas para a pesagem das drogas.

Veja Também

Dois corpos são encontrados carbonizados em Linhares

Arma foi apreendida na casa de uma das vítimas antes de crime no Centro de Vitória

Polícia identifica mortos em ataque a carro no Centro de Vitória

Segundo a polícia, por volta das 6h30 desta segunda-feira uma viatura foi alvejada por tiros disparados por três homens armados ao passar pela Rua Marechal Campos, no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. Houve revide por parte dos militares, que não se feriram. Depois do confronto, o trio fugiu do local, deixando todos os entorpecentes para trás.
Os policiais iniciaram a perseguição e conseguiram alcançar um dos envolvidos. Daniel da Vitória Souza, de 22 anos, que portava a própria carteira nacional de habilitação, foi preso pelos militares. Os outros dois homens não foram alcançados.
A Polícia Militar ainda informou que durante a fuga pelo bairro Ulisses Guimarães, o trio danificou o muro de uma casa, que acabou caindo na sequência.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Polícia divulga vídeo de racha e pede prisão de namorado de universitária morta no ES
Imagem de destaque
O que o consumo de carne de burro na Patagônia revela sobre a atualidade da Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados