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Detenção Provisória

Donos de caminhão que causou acidente na BR 101 são presos

Os dois foram presos preventivamente na manhã desta quarta-feira, após serem indiciados por 23 homicídios dolosos e 18 tentativas de homicídio

Publicado em 14 de Março de 2018 às 17:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 17:36
Jacymar Pretti Crédito:
Estão na cadeia os irmãos Jacymar Pretti, de 63 anos, e Lecir Braz Pretti, 49, donos do caminhão que causou o acidente mais grave já registrado em uma rodovia do Estado, na BR 101 em Guarapari, em junho do ano passado. Os dois foram presos preventivamente na manhã desta quarta-feira (14), após serem indiciados por 23 homicídios dolosos e 18 tentativas de homicídio.
Os dois já passaram por exames de corpo de delito no Departamento Médico Legal (DML) e foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Guarapari. Segundo o delegado Maurício Gonçalves, titular da Delegacia de Delitos de Trânsito, o inquérito foi concluído em dezembro do ano passado e todos os indícios caracterizaram homicídio.
"O dolo eventual é quando a pessoa assume o risco da conduta. O caminhão estava sem o funcionamento de alguns freios, com sobrepeso de toneladas acima do que ele suportava e o motorista estava sob efeito de substâncias, o conhecido rebite. Ficou caracterizado o dolo eventual por causa disso", afirmou.
Ainda de acordo com Gonçalves, os donos da transportadora tinham plena ciência de que o veículo estava completamente irregular e, mesmo com a empresa que contratou o frete vetando o uso do caminhão, eles liberaram o carregamento, sem comunicar aos donos da pedra.
"A empresa determinou que o condutor do caminhão saísse assim mesmo. A empresa que contratou o frete identificou que o caminhão não era adequado, mas mesmo assim os donos do caminhão resolveram colocar a pedra. Não tinha sequer a nota fiscal da pedra, porque a contratante não sabia do transporte", revelou o delegado.
OUTRO LADO
O advogado Ludgero Liberato, que representa os irmãos Jacymar e Leocir Pretti, informou que respeita a decisão, mas entende que ela é desproporcional, equivocada e que não encontra suporte na Constituição e no Código de Processo Penal. Por isso, buscará a liberdade de ambos em todas as instâncias.
A MAIOR TRAGÉDIA JÁ REGISTRADA EM RODOVIA NO ES
Vinte e três pessoas morreram em um grave acidente no quilômetro 343 da BR 101, em Guarapari, no dia 22 de junho de 2017. A colisão envolveu uma carreta, um ônibus de viagem da empresa Águia Branca e uma ambulância em carro.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta carregada com bloco de pedra, de aproximadamente 35 toneladas, vinha do sentido Vitória - Rio de Janeiro, quando invadiu a contramão e colidiu frontalmente com um ônibus, que seguia de São Paulo para Vitória, e ambulâncias dos municípios de Jerônimo Monteiro e Alfredo Chaves. Após a curva, a rocha atingiu o ônibus, que tombou e começou a pegar fogo.
- Vídeo mostra fogo, correria e desespero em acidente de Guarapari
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