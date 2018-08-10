Donos de bares são presos por furto de energia em Fundão

Descoberto furto de energia elétrica em dois bares na orla de Praia Grande, Fundão Crédito: EDP Escelsa/Divulgação

Duas pessoas foram presas em uma operação de combate ao furto de energia elétrica deflagrada na orla de Praia Grande, Fundão, na região Metropolitana de Vitória. Durante a ação, a Polícia Civil descobriu dois estabelecimentos onde havia furto de energia. A operação aconteceu na manhã de sexta-feira (10).

A ação contou com apoio da EDP Escelsa, empresa que atua no fornecimento de energia elétrica no município. A companhia disse que além de inspeções de campo, equipes trabalharam com o cruzamento de dados de consumo e inteligência analítica para identificar as fraudes.

Além do processo criminal, as responsáveis pelos estabelecimentos arcarão, conforme a regra da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com a cobrança de toda energia não paga durante o período da irregularidade e o custo administrativo.