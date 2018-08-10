Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
'Gato'

Donos de bares são presos por furto de energia em Fundão

O furto de energia é crime previsto no Artigo 155 do Código Penal Brasileiro

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 19:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2018 às 19:59
Descoberto furto de energia elétrica em dois bares na orla de Praia Grande, Fundão Crédito: EDP Escelsa/Divulgação
Duas pessoas foram presas em uma operação de combate ao furto de energia elétrica deflagrada na orla de Praia Grande, Fundão, na região Metropolitana de Vitória. Durante a ação, a Polícia Civil descobriu dois estabelecimentos onde havia furto de energia. A operação aconteceu na manhã de sexta-feira (10).
A ação contou com apoio da EDP Escelsa, empresa que atua no fornecimento de energia elétrica no município. A companhia disse que além de inspeções de campo, equipes trabalharam com o cruzamento de dados de consumo e inteligência analítica para identificar as fraudes.
Além do processo criminal, as responsáveis pelos estabelecimentos arcarão, conforme a regra da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com a cobrança de toda energia não paga durante o período da irregularidade e o custo administrativo.
O furto de energia é crime previsto no Artigo 155 do Código Penal Brasileiro, que dispõe: "subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa". As proprietárias dos estabelecimentos, que estavam nos locais na chegada dos policiais, foram conduzidas para a Delegacia de Segurança Patrimonial, em Vitória, para as medidas cabíveis.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados