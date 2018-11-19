O dono de uma casa lotérica foi baleado durante uma tentativa de assalto na manhã desta segunda-feira (19) no bairro Maria Ortiz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Os bandidos conseguiram fugir e não foram localizados até o momento.
Testemunhas contaram que a vítima saiu da casa lotérica por volta das 10h e teria ido em direção ao seu veículo. Nesse momento o homem foi abordado por um bandido e os dois teriam começado a discutir. O assaltante pegou uma arma, atirou na vítima e e fugiu sentido bairro Vila Rica onde um bandido o aguardava em uma motocicleta de cor vermelha. O empresário foi atingido na perna. Logo após o crime, o estabelecimento foi fechado.
Dono de casa lotérica é baleado em tentativa de assalto em Cachoeiro
O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado mas, ao chegar no local, a vítima já tinha sido socorrida por populares. O dono da casa lotérica foi levado para o Pronto Socorro de um hospital particular onde recebe atendimento. A Polícia Militar fez buscas na região, mas o suspeito não foi localizado até o momento.
O Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) vai investigar o caso.