Dono de casa lotérica é baleado em tentativa de assalto em Cachoeiro

Testemunhas contaram que a vítima saiu da casa lotérica por volta das 10h e teria ido em direção ao seu veículo. Nesse momento o homem foi abordado por um bandido e os dois teriam começado a discutir. O assaltante pegou uma arma, atirou na vítima e e fugiu sentido bairro Vila Rica onde um bandido o aguardava em uma motocicleta de cor vermelha. O empresário foi atingido na perna. Logo após o crime, o estabelecimento foi fechado.