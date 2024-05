Medo após ameaça

Dona de casa pula janela com filho para fugir de agressões do companheiro em Viana

Suspeito de 30 anos ameaçou a vítima com uma faca; ela estava com o filho de seis anos no momento das agressões e ameaças

2 min de leitura min de leitura

Mulher agredida em Viana(Archimedes Patricio ). (Mulher agredida em Viana)

Uma dona de casa de 58 anos teve que pular a janela junto ao filho de apenas seis anos para escapar de agressões e não ser morta a facadas pelo companheiro, um pedreiro de 30 anos. O caso aconteceu na noite de sábado (11), em Viana Sede.

O homem, segundo a polícia, também tentou estrangular a companheira. “Eu cheguei ao churrasco da família do meu irmão, por eu cumprimentar o sogro do meu irmão, ao final, já dentro do carro, ele disse que em casa 'eu ia ter'", contou a vítima

Em casa, a primeira coisa que ele fez foi me pegar pelos braços e jogar no sofá, me deu dois socos na cabeça. Estava com tanta disposição de me matar que ele falou 'resolvi te matar hoje', quando virou para pegar a faca, eu pulei (da janela) X • Dona de casa agredida

Após pular a janela, a dona de casa se escondeu na laje da casa da mãe, que mora ao lado.

Após se esconder, a mulher conseguiu ligar para a Polícia Militar, que foi à casa da vítima. Os militares pularam uma janela para tentar prender o suspeito porque ele se recusou a abrir a porta da casa.

O pedreiro reagiu à prisão e os policiais tiveram que atirar com uma arma de choque para que ele se rendesse

O homem foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica. A vítima estava morando com o pedreiro há cinco anos. Contou que já tentou se separar dele porque foi agredida várias vezes por ele. Em uma das agressões, a dona de casa estava grávida e perdeu o bebê.

A mulher disse que decidiu colocar um ponto final no relacionamento.

A Polícia Civil informa que o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, injúria e duas vezes por ameaça, ambos na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta