Dona de casa é esfaqueada por filhas da atual mulher do ex em Vitória

Movimento de bares na Rua Sete, no Centro de Vitória Crédito: Marcos Fernandez | Arquivo GZ

Uma dona de casa de 49 anos foi esfaqueada por outras duas mulheres, dentro de um bar, por volta das 21h30 de domingo, na Rua Sete, em Vitória. As autoras do crime seriam as filhas da atual mulher do ex-marido da vítima. A mulher foi atingida com um golpe no pescoço, mas não corre risco de morte.

Segundo informações dos investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a dona de casa estava no bar do ex-companheiro com as amigas.

No mesmo local estaria a atual mulher do comerciante, junto das duas filhas e uma travesti. Em determinado momento, após uma suposta provocação de uma das partes, uma confusão generalizada começou.

Nessa hora as duas suspeitas teriam entrado em luta corporal com a dona de casa, dentro do estabelecimento. Com a ajuda da travesti, elas seguraram a vítima e uma delas a golpeou no pescoço com uma faca. Após o crime, as três fugiram do local.

A dona de casa foi socorrida pelas amigas e levada para o Hospital São Lucas, onde foi atendida e passa bem.