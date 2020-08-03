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Bateu a cabeça no chão

Doméstica é agredida pelo marido até desmaiar em bairro da Serra

Durante as agressões  que aconteceram neste domingo (02) no bairro Jacaraípe  o homem bateu a cabeça da companheira no chão, chegando a deixá-la desacordada. A vítima precisou tomar sete pontos na cabeça e o suspeito fugiu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 14:08

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 14:08

Doméstica foi agredida pelo marido na Serra
Doméstica foi agredida pelo marido na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Uma mulher foi agredida pelo marido no bairro Jacaraípe, na Serra, neste domingo (02). Durante as agressões, o homem bateu a cabeça da companheira no chão, chegando a deixá-la desacordada. A vítima foi socorrida e levada a um hospital, onde precisou levar sete pontos na cabeça. O homem fugiu e, até o momento, não há informações sobre o paradeiro do suspeito.
Projeto Todas Elas
À reportagem da TV Gazeta, a mulher que estava conversando com um vizinho, falando sobre moradores próximos do bairro que estão precisando de ajuda com alimentos durante a pandemia do novo coronavírus, e esse teria sido o motivo dos ciúmes do marido  o que levou à discussão e depois às agressões.
"Foram muitas pancadas no chão. Ele grudou no meu cabelo e socou minha cabeça no chão. Eu fiquei desacordada, não lembro por quanto tempo. Lembro que a gente estava discutindo, ele me abraçando, mesmo eu falando para não me abraçar. Depois eu só lembro de acordar falando: 'Corre, corre. Chama a Polícia, me deixa morrer', para ele não agredir minha sobrinha. Só me agredir e não agredir minha sobrinha. Eu preferia morrer a deixar ele bater na minha sobrinha. Ele queria agredi-la porque ela chamou a polícia"
Vítima das agressões - Doméstica
Vítima de agresão do companheiro foi levada ao hospital e precisou levar sete pontos na cabeça
Vítima foi levada ao hospital e precisou levar sete pontos na cabeça Crédito: Reprodução / TV Gazeta
A vítima contou que o relacionamento com o homem, um pintor de 28 anos, durou dois anos e essa foi a segunda vez que foi agredida por ele. Ela disse que perdoou na primeira vez, mas que desta não vai perdoar, e pediu uma medida protetiva contra o agressor.
A Polícia Civil foi questionada pela reportagem da TV Gazeta para informar se o homem foi preso, mas até o início da tarde não havia retornado com a resposta.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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