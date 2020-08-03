Doméstica é agredida pelo marido até desmaiar em bairro da Serra

"Foram muitas pancadas no chão. Ele grudou no meu cabelo e socou minha cabeça no chão. Eu fiquei desacordada, não lembro por quanto tempo. Lembro que a gente estava discutindo, ele me abraçando, mesmo eu falando para não me abraçar. Depois eu só lembro de acordar falando: 'Corre, corre. Chama a Polícia, me deixa morrer', para ele não agredir minha sobrinha. Só me agredir e não agredir minha sobrinha. Eu preferia morrer a deixar ele bater na minha sobrinha. Ele queria agredi-la porque ela chamou a polícia"