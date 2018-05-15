Dom Luiz é o primeiro a depor em audiência da greve da PM

Dom Luiz chega para depor em audiência da greve da PM Crédito: Caíque Verli

O arcebispo da Arquidiocese de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela, é o primeiro a depor no segundo dia de audiências no processo que envolve acusados de promoverem a greve da Polícia Militar na 4ª Vara Criminal de Vitória, no Centro da Capital. Com o arcebispo, serão nove testemunhas a depor na primeira parte do depoimento, durante a manhã. Mais duas falam à tarde.

O arcebispo depõe como testemunha indicada pela defesa de Tamires Severina da Silva. Dom Luiz chegou pouco antes das 8 horas e afirmou que não sabia o que teria que falar.

Eu fui chamado pela defesa. A gente estava buscando na época um entendimento entre policiais e o governo. Eu estava sempre em contato com o vice-governador. A polícia tem seus direitos e eu respeito muito isso. É importante que todos estejam satisfeitos para prestar um bom serviço, afirmou.

O arcebispo avaliou que a paralisação da PM no Espírito Santo foi um momento de grande preocupação para os capixabas. Ele lembra que só teve contato com uma das mulheres que protestavam naquela época, quando tentava fazer a negociação. Ele também explica que participou na época de uma reunião com a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Espírito Santo (OAB-ES).

O líder da Igreja Católica acrescentou que pediu para ser dispensado da audiência. Meu compromisso é com a verdade, eu sou cidadão. Se a juíza precisa de mim, aqui estou, como qualquer cidadão, mas ciente da responsabilidade que tenho como arcebispo. Meu advogado propôs que me dispensasse porque a gente tem uma responsabilidade. Tem que ter certo cuidado, declarou.

MAIS DEPOIMENTOS

Depois de Dom Luiz, serão ouvidos o ex-secretário de Estado de Direitos Humanos Júlio Pompeu, que na época fazia parte de uma comissão de negociação do governo do Estado. Ele foi chamado pela defesa de Raquel Fernandes Soares Nunes e Bruna Santos Brioschi.

O presidente da Associação de Cabos e Soldados do Espírito Santo, Renato Martins Conceição, vai falar pela parte da manhã, chamado também por Tamires Severina da Silva.

Outras quatro testemunhas falam pela defesa de Izabella Renata Andrade da Costa, além de uma testemunha de Bianca da Cruz e Silva. Todos os depoimentos antes do intervalo para o almoço.

DEPUTADOS

No início da tarde, depõem dois deputados, que estavam previstos para falar nesta segunda-feira (14), mas a audiência atrasou e não teve tempo. Josias da Vitória e Marcelo Santos falam às 14 horas e às 15h30, respectivamente.

Depois desses últimos dois depoimentos estão previstos para acontecer os interrogatórios das 14 rés acusadas no processo. Veja a lista abaixo das rés, na ordem do interrogatório:

- Ângela Souza Santos

- Cláudia Gonçalves Bispo

- Flávia Roberta Arvellos Aguiar Pontes

- Clayde Berger de Oliveira

- Larissa Assunção da Silva

- Jocilene Moreira Andrade

- Bruna Santos Brioschi

- Gilmara Silveira Rodriges Vazzoler

- Laís Soares Fernandes

- Bianca da Cruz e Silva

- Raquel Fernandes Soares Nunes

- Tamires Severina da Silva

- Débora Caroline Will

- Izabella Renata Andrade da Costa

OUTRO PROCESSO

O outro processo relativo à greve da PM no Espírito Santo é relacionado aos militares que são acusados de participarem do movimento. A primeira audiência acontece na próxima quinta-feira (17) e a segunda na sexta-feira (18), no dia em que serão ouvidos os réus nesse processo.