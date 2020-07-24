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Próximos à linha férrea

Dois jovens são encontrados mortos na zona rural de Cariacica

Moradores da região disseram ter ouvido tiros durante a madrugada. Segundo perícia já realizada, os homens seriam jovens de aproximadamente 20 anos, que foram mortos a tiros

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 15:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2020 às 15:47
Corpos são encontrados em Cariacica, próximo à linha férrea
Corpos são encontrados em Cariacica, próximo à linha férrea Crédito: Google Maps
Dois corpos de homens, ainda não identificados, foram encontrados por volta das 8h desta sexta-feira (24), próximo à linha de trem, no bairro Flexal I, zona rural de Cariacica. De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, para a TV Gazeta, moradores da região disseram ter ouvido tiros durante a madrugada, por volta da meia-noite. Segundo perícia já realizada, os homens seriam jovens de aproximadamente 20 anos cada, que foram mortos a tiros.
Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados por volta das 8h desta sexta-feira (24). Chegando ao local os policiais constataram que eles foram executados com uso de arma de fogo. Nenhum suspeito foi detido até o momento e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.
De acordo com informações da Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Além disso, os corpos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem liberados pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico.

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