Dois jovens são encontrados mortos na zona rural de Cariacica

Dois corpos de homens, ainda não identificados, foram encontrados por volta das 8h desta sexta-feira (24), próximo à linha de trem, no bairro Flexal I, zona rural de Cariacica. De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, para a TV Gazeta, moradores da região disseram ter ouvido tiros durante a madrugada, por volta da meia-noite. Segundo perícia já realizada, os homens seriam jovens de aproximadamente 20 anos cada, que foram mortos a tiros.
Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados por volta das 8h desta sexta-feira (24). Chegando ao local os policiais constataram que eles foram executados com uso de arma de fogo. Nenhum suspeito foi detido até o momento e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.
De acordo com informações da Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Além disso, os corpos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem liberados pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico.