Dois jovens são baleados e um morre em São Mateus

Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução

Dois jovens foram baleados na manhã desta terça-feira (04) no bairro Litorâneo, em São Mateus , região Norte do Estado. Um foi encontrado morto e o outro foi internado em estado grave. Eles foram encontrados caídos no chão, na região da estrada de Santa Maria.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada para o bairro, onde teria acontecido um homicídio. Ao chegar no local, os policiais encontraram um ferido caído no meio da pista e outro mais à frente, em um matagal. O Corpo de Bombeiros foi chamado e constatou que o jovem de 21 anos estava morto. Já o outro, de 27 anos, que estava na estrada, foi socorrido com vida e levado ao Hospital Roberto Silvares, onde foi internado em estado grave.

As vítimas tinham vindo da Bahia para São Mateus e passaram a noite de segunda-feira (03) em um hotel no bairro Litorâneo. Pela manhã, o assassino teria levado os dois jovens para uma região de eucalipto perto da estrada e atirou nos dois.

A Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi detido até o momento e que o caso está sob investigação. Outras informações não foram repassadas para não atrapalhar o andamento do trabalho policial. Denúncias podem ser feiras através do Disque-Denúncia 181 ou pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e o anonimato são garantidos.