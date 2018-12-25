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Noite de Natal

Dois jovens morrem em acidente com moto na BR 101 em Fundão

A colisão frontal aconteceu na noite desta segunda-feira, no quilômetro 231 da BR 101, em Fundão

Publicado em 25 de Dezembro de 2018 às 10:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 dez 2018 às 10:31
Acidente na BR101 em Fundão Crédito: Whatsapp Gazeta Online
Uma grave acidente na noite de Natal deixou dois jovens, ambos com 18 anos, mortos e um motorista gravemente ferido. Com a colisão, a BR 101 precisou ser interditada na altura do quilômetro 231, em Fundão.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, era por volta de 23h40 quando houve a colisão frontal entre uma picape Fiat Strada vermelha e uma moto modelo Honda CG 150 também vermelha. As vítimas fatais estavam na moto. Elas foram identificadas como Jeferson de Lima Souza e Mateus de Oliveira Brito, ambos de 18 anos. O condutor da picape ficou gravemente ferido.
A pista ficou totalmente interditada para o trabalho da polícia, sendo totalmente liberada apenas às 2h30 desta terça-feira (25). 
A família de Jeferson esteve no Departamento Médico Legal (DML), para liberar o corpo do jovem na manhã desta terça-feira. Porém, muito abalados, não quiseram dar entrevista. Amigos da família disseram apenas que Jeferson e  Mateus eram amigos e que no momento do acidente os dois seguiam no sentido Serra para uma comemoração de Natal. 
Amigos contaram, ainda, que Jeferson havia acabado de terminar o ensino médio e comemorou a formatura no último sábado (22).

REDES SOCIAIS

Nas redes sociais dos jovens muitas pessoas prestaram homenagens em mensagens de luto. Uma familiar de Jeferson lamentou a morte em uma postagem com a foto do rapaz. "Quanta dor podemos suportar? Minha família está vivendo um momento surreal, ímpar, horrível. Agora recebemos a terrível notícia da morte deste que era como um sobrinho. Lembranças, só nos restam as boas lembranças. Meus mais sinceros sentimentos a toda família. Quanto a nós, estamos sem saber por qual dor chorar", escreveu. 
Acidente na BR101 em Fundão Crédito: Whatsapp Gazeta Online

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