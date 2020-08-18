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500 comprimidos de ecstasy

Dois homens são presos em Vila Velha com droga avaliada em R$ 25 mil

De acordo com o delegado, investigações apontam que suspeitos estariam envolvidos na venda de drogas sintéticas para jovens de classe média de toda a Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2020 às 17:19

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 17:19

Polícia apreendeu 500 comprimidos de ecstasy no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha
Polícia apreendeu 500 comprimidos de ecstasy no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Civil
A equipe do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) prendeu, nessa segunda-feira (17), dois homens, sendo um com 27 e outro com 24 anos, suspeitos de tráfico de drogas. Com eles foram apreendidas 508 unidades de ecstasy. A droga está avaliada em R$ 25 mil. As prisões aconteceram no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha.
As investigações apontam que esses suspeitos estariam envolvidos na venda de drogas sintéticas para jovens de classe média de toda a Grande Vitória. Durante a abordagem policial, foram encontradas 508 unidades de ecstasy no veículo em que eles estavam, afirmou o responsável pela operação, delegado Alexandre Falcão.

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O delegado informou ainda que um inquérito policial foi instaurado. Agora iremos apurar a origem e o destino desse entorpecente apreendido e localizar outros membros dessa associação criminosa. Já os suspeitos detidos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico, disse.
Ainda segundo o delegado, o suspeito de 27 anos já tinha registros na polícia por tráfico, roubo e porte ilegal de arma de fogo.
Os detidos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV) e permanecem à disposição da Justiça.

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