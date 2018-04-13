Dois homens são mortos na frente de escola em São Mateus

Uma das vítimas foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Crédito: Foto internauta

Dois homens foram assassinados a tiros na tarde desta quinta-feira (12), em São Mateus, Norte do Estado. Wheslly Antunes Ramalho, 39 anos, morreu no local. A outra vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Roberto Silvares, mas não resistiu.

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 15 horas, em frente à escola do bairro Bonsucesso 2. A perícia foi acionada e constatou que Wheslly foi atingido por dois tiros, um na nuca e o outro nas costas. Questionados pelos militares, moradores não souberam informar quem havia atirado. Também não reconheceram a outra vítima.

O corpo foi levado para o SML de Linhares, onde foi identificado como sendo de Raimundo Nonato Sousa Aquino, 19 anos. A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia de Crimes Contra a Vida de São Mateus e, até o momento, ninguém foi detido. Informações que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque Denúncia 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.