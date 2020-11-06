Dois homens são detidos com granada e armas em Guarapari

Armas, granada e munições foram apreendidas em Guarapari Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Dois homens foram detidos, um de 27 anos e outro de 21 anos, nesta sexta-feira (6) pela equipe da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari . Uma granada foi apreendida, além de armas e munições encontradas dentro de uma casa localizada no bairro Paturá, no município. O suspeito mais novo foi identificado como irmão do chefe do tráfico de drogas do bairro.

Durante as buscas realizadas no interior da casa  que era usada como ponto de venda de drogas , foram encontradas munições e uma espingarda calibre 12 no forro do teto, além de uma granada que estava embaixo de uma escada. Também foram apreendidos R$ 225 e celulares. Com o detido de 21 anos, foi apreendido um revólver municiado.

O responsável pela DHPP de Guarapari, delegado Franco Quedevez, explicou que estão sendo realizadas ações constantes na região tendo em vista a guerra que existe entre os bairros Paturá e Santa Mônica, que resulta em muitos homicídios na região.

Recebemos informações de que o chefe do tráfico de drogas havia trazido armas e pessoas de fora de Guarapari para traficar no bairro Paturá. Como ele possui um mandado de prisão por homicídio, ele não vem ao bairro e, por isso, manda pessoas que vendem as drogas e fazem a defesa armada da boca, informou.