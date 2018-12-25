Dois homens são baleados em tiroteio durante Natal na Serra

Rua Itapetinga em Vila Nova de Colares Crédito: Reprodução/Google Street View

Duas pessoas foram baleadas enquanto comemoravam o Natal na madrugada desta terça-feira (25) no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. Nenhum suspeito foi identificado.

De acordo com investigadores da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), era por volta das 2h quando um tiroteio começou na Rua Itapetinga, em Vila Nova de Colares. No local, várias famílias estavam reunidas comemorando o Natal.

Quando começou o tiroteio, uma das vítimas, um jovem de 21 anos, desempregado, foi atingido pelos disparos no abdômen. Os investigadores da DHPP acreditam que o jovem fosse o alvo dos criminosos.

Outro tiro acabou atingindo um outro homem, de 48 anos, que estava numa festividade na casa da irmã. Esse outro homem foi baleado na perna. A polícia acredita que ele não era o alvo, sendo vítima de bala perdida.

Em conversa com moradores no local, investigadores contaram que ninguém soube explicar como o crime aconteceu, quantos criminosos eram, a dinâmica do fato, ou mesmo se chegaram de moto ou de carro. Nem mesmo as próprias vítimas souberam explicar.

O jovem que recebeu o disparo no abdômen passa por cirurgia, segundo os investigadores. O homem atingido na perna recebeu alta e passa bem.