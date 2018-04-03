Dois homens morrem em confronto entre PM e bandidos em Cariacica

Dois homens morreram e uma mulher levou um tiro de bala perdida na cabeça após confrontos entre a polícia e criminosos em Cariacica. O clima tenso começou desde o fim da tarde desta segunda-feira (02) e foi intensificado na madrugada desta terça-feira (03). Veja vídeo abaixo.

Pelo menos dois veículos particulares também foram incendiados. As informações são da Polícia Militar. O clima de medo nos bairros Presidente Médici, Porto Novo e Porto de Santana segue entre os moradores. Segundo a população da região, ônibus não circulam na parte alta de Presidente Médici nesta manhã.

PRESIDENTE MÉDICI

Um morador, que prefere não se identificar, disse que os disparos começaram por volta das 20h e duraram até 1h da madrugada. "O confronto aconteceu no ponto final de Presidente Médici. O pessoal estava soltando fogos em cima da polícia porque morreu um traficante daqui. E traficantes do Morro do Meio começaram a fazer barricada, para a polícia não subir. Dizem que o traficante morto é do Morro do Quiabo, no bairro Bela Vista. Eles começaram a querer fechar a estrada no ponto final, a polícia chegou e começou o confronto. Teve muito barulho de tiro. Hoje as crianças não vão para a escola e não tem ônibus subindo no bairro", relatou.

O QUE A POLÍCIA DIZ

Porto de Santana

De acordo com informações da PM, aconteceram duas ocorrências diferentes em Cariacica. No bairro Porto de Santana, indivíduos armados cercaram uma viatura no fim da tarde de segunda-feira (02) e houve troca de tiros. No confronto, um bandido morreu. Populares se revoltaram por causa da morte e no início da noite policiais foram encurralados por criminosos que efetuaram dezenas de disparos contra as guarnições da PM. Conforme relato dos militares, os criminosos estavam munidos de metralhadoras. Ainda segundo a PM, por volta das 23h30 uma mulher deu entrada no Pronto Atendimento de Alto Lage, com um tiro na cabeça.

Porto Novo

A segunda ocorrência foi registrada no bairro Porto Novo. Durante um patrulhamento na Rua Campo do América, policiais se depararam com quatro motocicletas paradas em um local ermo e, ao verificá-las, viram que uma delas estava com ligação direta. A partir daí, os militares fizeram buscas nas proximidades e encontraram quatro homens armados no meio da mata.

Ainda segundo informações da polícia, os indivíduos, ao perceberem a presença dos PMs, efetuaram disparos de arma de fogo contra os militares que revidaram. "Os indivíduos se evadiram pela mata, porém um deles, identificado com Ricardo Belo Teixeira, 20 anos, foi encontrado caído alvejado por disparos de arma de fogo, vindo a óbito no local. Ao lado de Ricardo foi encontrado um carregador de pistola calibre .380, Taurus, de numeração raspada, contendo 17 munições intactas", diz a nota.

Foram realizadas buscas no local com o apoio de guarnições da Força Tática e guarnições de área, sendo apreendidas: 2.643 pedras de crack; 811 pinos de cocaína; 01 carregador de pistola calibre .40, marca Taurus, de numeração raspada e contendo 05 munições intactas; 250 gramas de crack; 240 gramas de cocaína; 04 frascos de lidocaína; 50 ampolas de citocaína; 01 balança de precisão; 01 motocicleta CB Twister; 01 motocicleta Honda Bros; 01 motocicleta Honda CB 300; e 01 motocicleta Honda CG 125. Todas as motos sem restrições de furto/roubo.