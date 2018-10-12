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Polícia

Detido segundo adolescente envolvido em morte de comerciante na Serra

Comerciante foi assaltado duas vezes no mesmo dia; na segunda, reagiu e foi assassinado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2018 às 22:49

Publicado em 11 de Outubro de 2018 às 22:49

Fachada do comércio de Evandes Felix Coelho Crédito: TV Gazeta | Arquivo
A polícia deteve o segundo adolescente envolvido na morte do comerciante Evandes Felix Coelho, de 58 anos, em Feu Rosa, na Serra. A vítima foi atingida por um tiro na cabeça durante uma tentativa de assalto ao estabelecimento comercial. O menor de idade e um amigo usaram uma arma caseira para praticar o crime.
No dia do crime, 19 de julho de 2017, o comércio de Evandes foi assaltado pela manhã. Criminosos levaram o dinheiro do caixa depois de renderem o comerciante. Horas depois, os adolescente, de 16 e 17 anos, entraram no local para assaltar. Seria o segundo roubo que Evandes sofreria no mesmo dia, mas desta vez, ele reagiu.
O comerciante chegou a ser socorrido mas morreu no Hospital Jayme dos Santos. O responsável por puxar o gatilho da arma, um adolescente de 17 anos, foi preso em junho deste ano pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra.
Na quarta-feira, dia 10, a DHPP Serra deteve o segundo adolescente envolvido no crime, dessa vez de 16 anos, que foi apreendido na casa da mãe em Nova Carapina, na Serra. O adolescente confessou participação no crime. Ele disse em depoimento que dava cobertura para o amigo, que estava armado. Ao perceber que a reação da vítima, o comparsa atirou. Ambos confirmam que entraram para roubar o local, explicou o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da DHPP Serra.
O adolescente foi encaminhado para a Unidade de Inicial de Atendimento aos menores infratores.
 

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