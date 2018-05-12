Detento é preso com drogas após saidinha do Dia das Mães

Foram apreendidos 16 papelotes de cocaína e quatro buchas de maconha Crédito: Divulgação - Polícia Militar

Um detento de 32 anos foi preso na tarde desta sexta-feira (11) com diversos papelotes de cocaína em Apiacá, no Sul do Estado. Leonardo Gomes Ribeiro encontra-se de saída temporária - Indulto do Dia das Mães - expedida pelo Presídio de Xuri, em Vila Velha. Ele estava dentro de um carro com um jovem de 22 anos.

A prisão, de acordo com a Polícia Militar, aconteceu por volta das 16h30 no Centro da cidade após denúncias de que Leonardo e seu comparsa estariam transportando drogas em um veículo Volkswagen Gol. Eles ainda tentaram fugir da PM, mas foram detidos.

Dento do veículo foram encontrados 16 papelotes de cocaína, quatro buchas de maconha e R$ 122,00 em espécie. O material apreendido e os suspeitos foram conduzidos para a delegacia de Apiacá e Leonardo retornou para Vila Velha.