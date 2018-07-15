Depois de cinco anos foragido, homem se entrega à polícia em Cariacica

Depois de fugir da Penitenciária de Viana e passar cinco anos no Rio de janeiro, um açougueiro de 52 anos se entregou neste sábado (14) à polícia. Ele estava foragido desde 2013 e disse que está arrependido da fuga.

"Eu fiquei 9 anos no presídio de segurança máxima. Quando fui para o regime semi-aberto, passou quase um mês, resolvi fugir. Eu vivi isolado e quando vi como as coisas tinham mudado me deslumbrei. Eu saí sozinho pela mata que tem no entorno do lugar e fui para outro estado", contou Rogério Dias. Ele conversou com a reportagem do Gazeta Online enquanto estava atrás das grades da 4ª Delegacia Regional de Cariacica, onde se entregou.

De acordo com os policiais civis, o açougueiro estava preso por um homicídio que cometeu em Mimoso do Sul, cidade onde morava. A pena que ele deveria cumprir era de 30 anos.

No Rio de Janeiro, Rogério teve dois filhos e se casou. "Vim para o Espírito Santo para me entregar. Trabalhava de açougueiro com carteira assinada. Minha esposa ainda não sabe que eu vim para cá. Eu só quero acabar de cumprir minha pena."