Depois de bater em ônibus, homem é preso com moto roubada em Cariacica

Um homem foi preso, em Mucuri, Cariacica, depois de ser flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com uma moto roubada. O motociclista chegou a tentar fugir, mas se envolveu em um acidente e acabou capturado pelos policiais. O episódio aconteceu na tarde dessa quinta-feira (07).

De acordo com a PRF, os policiais faziam um trabalho de combate à criminalidade no Km 295 da BR 101, em Mucuri, Cariacica, quando viram uma motocicleta Honda CG, com dois ocupantes, trafegando em velocidade incompatível com a via.

Homem foi preso com moto roubada em Cariacica Crédito: Divulgação/PRF

Depois de notar a presença dos policiais, o condutor da moto tentou realizar ultrapassagem em local proibido e acabou batendo na lateral de um ônibus. Com a moto desgovernada, os dois homens caíram no chão e acabaram capturados.

Em depoimento à polícia, o motociclista afirmou que não tinha carteira de habilitação, e que estava sem o documento da moto. O homem disse ainda, que a moto era de um tio dele. Mas ao verificar o veículo, a PRF encontrou sinais de adulteração na motocicleta. Os policiais perceberam, por exemplo, que o número do motor havia sido apagado, sendo impossível a identificação.

Diante dos fatos, o condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cariacica.