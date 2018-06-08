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BR 101

Depois de bater em ônibus, homem é preso com moto roubada em Cariacica

Na tentativa de fugir da PRF, motociclista provocou acidente, caiu e acabou capturado

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 13:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2018 às 13:09
Um homem foi preso, em Mucuri, Cariacica, depois de ser flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com uma moto roubada. O motociclista chegou a tentar fugir, mas se envolveu em um acidente e acabou capturado pelos policiais. O episódio aconteceu na tarde dessa quinta-feira (07).
De acordo com a PRF, os policiais faziam um trabalho de combate à criminalidade no Km 295 da BR 101, em Mucuri, Cariacica, quando viram uma motocicleta Honda CG, com dois ocupantes, trafegando em velocidade incompatível com a via.
Homem foi preso com moto roubada em Cariacica Crédito: Divulgação/PRF
Depois de notar a presença dos policiais, o condutor da moto tentou realizar ultrapassagem em local proibido e acabou batendo na lateral de um ônibus. Com a moto desgovernada, os dois homens caíram no chão e acabaram capturados.
Em depoimento à polícia, o motociclista afirmou que não tinha carteira de habilitação, e que estava sem o documento da moto. O homem disse ainda, que a moto era de um tio dele. Mas ao verificar o veículo, a PRF encontrou sinais de adulteração na motocicleta. Os policiais perceberam, por exemplo, que o número do motor havia sido apagado, sendo impossível a identificação.
Diante dos fatos, o condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cariacica.
Depois de bater em ônibus, homem é preso com moto roubada em Cariacica

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