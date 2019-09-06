Deltan defende 'um PGR testado e aprovado em sua história e seus planos' Crédito: Agência Brasil

O coordenador da Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol , afirmou que a força-tarefa defende o respeito à lista tríplice para escolha do procurador-geral da República, pois ela seria uma forma de garantir um chefe "testado e aprovado" para a instituição. "A força-tarefa Lava Jato no Paraná sempre defendeu a lista tríplice, por favorecer a escolha de um PGR testado e aprovado em sua história e seus planos, assim como a independência do Ministério Público", escreveu o procurador da República em seu Twitter.

Segundo a entidade dos procuradores, a "ação interrompe um costume constitucional de quase duas décadas, seguido pelos outros 29 Ministérios Públicos do país". "A escolha significa, para o Ministério Público Federal (MPF) , um retrocesso institucional e democrático". A ANPR convocou os procuradores para um protesto em reação à nomeação.

Augusto Aras não constava da lista tríplice escolhida pela categoria para substituir Raquel Dodge, cujo mandato termina mo dia 17 de setembro. "Nós nos unimos à ANPR no debate pelo melhor para o País e para a causa anticorrupção", disse o coordenador da Lava Jato no Twitter.

O procurador Roberson Pozzobon, outro integrante da força tarefa em Curitiba, defendeu a independência do procurador-geral e do Ministério Público.