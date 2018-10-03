Delegado: histeria coletiva faz supostos casos de sequestro se espalharem

Érico Mangaravite, delegado titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente Crédito: Vitor Jubini

Após boatos se espalharem pelas redes sociais , descrevendo crianças sequestradas e até indicando possíveis autores, a Polícia Civil afirmou que continua investigando cinco suspeitas de tentativas de sequestro relatadas na região da Grande São Pedro, em Vitória. Fora da Capital, ainda não há registro de ocorrências que levem a polícia a abrir uma investigação.

Segundo o titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Érico Mangaravite, vários boatos atrapalharam o trabalho da Polícia Civil, que precisou filtrar o que poderia ser e o que não eram realmente tentativas de sequestro. De acordo com o delegado, não há nenhuma ocorrência de crianças sequestradas.

São suspeitas que podem ter ocorrido tentativas de abordagem, mas que não resultaram em nada mais grave. As crianças foram convidadas a entrar no veículo, mas como já eram orientadas pelos pais a não entrarem em veículos de desconhecidos, saíram correndo, explicou.

FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME

O delegado explicou que nas redes sociais vários boatos têm se espalhado, incluindo o indicativo de autores e reprodução de casos de outros estados. Há situações em que os boatos são baseados em casos de outros estados, incluindo mudando apenas a localização nos relatos. As pessoas podem ser denunciadas por falsa comunicação de crime e denunciação caluniosa, declarou o delegado.

HISTERIA COLETIVA

Mesmo dentro do que é investigado, delegado diz que as crianças ouvidas fazem relatos fantasiosos, como por exemplo de tentativas de sequestro para bruxaria. Alguns desses casos podem ter surgido por causa de uma histeria coletiva que surgiu. As crianças - que relatam assim por estarem com medo - dizem que viram bruxos dentro dos veículos, por exemplo. São situações fantasiosas, explicou o delegado.

BOATOS COM FINS CRIMINOSOS E ELEITOREIROS

Érico Mangaravite explicou, também, que alguns dos boatos podem ter surgido com fins criminosos e até eleitoreiros. Segundo ele, interesses podem ter feito com que o pânico fosse disseminado, criando os protestos que aconteceram na semana passada.

Criminosos podem querer tirar a atenção da polícia para determinada situação e colocar em outra e até pode ter fins políticos, como alguém que divulga os boatos, convoca uma manifestação e toma a frente querendo aparecer, explicou.

NÃO DISSEMINAR BOATOS

O delegado pediu que as pessoas evitem repassar boatos nas redes sociais e aplicativos de conversas, para não atrapalhar o trabalho da polícia, criando um clima de pânico entre as pessoas, até de outros municípios, onde nada foi relatado ainda. Ele, no entanto, disse que em casos suspeitos e até mesmo que tenham acontecido, que as pessoas procurem a polícia e sempre orientem os filhos a não entrarem em carros de estranhos.

Quem passou por alguma situação parecida, que entre em contato com a delegacia, porque nós vamos ouvir o relato e colocar no banco de dados e até acionar a Guarda Municipal e a Polícia Militar para ter atenção com essas áreas, como estamos fazendo em São Pedro. Caso algum comerciante tenha alguma imagem suspeita de videomonitoramento também pode enviar pelo site do Disque-Denúncia , declarou o delegado.

Outras denúncias, além do site, podem ser feitas pelo telefone 181. As mães também podem ainda procurar a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), que fica na Avenida Nossa Senhora da Penha, 2270, Santa Luzia, Vitória.

SITUAÇÕES DE SUPOSTAS TENTATIVAS DE SEQUESTRO QUE ESTÃO EM APURAÇÃO

1 - 18 de setembro de 2018, terça-feira, 19h, na Rua Felicidade Corrêa dos Santos, em Santo André  um homem, em um carro de cor escura, teria chamado um menino de onze anos, dizendo vem cá que eu quero te dar uma coisa. O menino saiu correndo do local até encontrar a ajuda de conhecidos.

2 - 20 de setembro de 2018, quinta-feira, 10h40, na rua Guilherme Bassini, em São Pedro  um homem, em um veículo de cor preta, teria seguido um menino de dez anos. O homem teria aberto a porta do carro e chamado o menino para entrar. O menino correu até encontrar a ajuda de conhecidos.

3 - 25 de setembro de 2018, terça-feira, 09h30, na rua da feira em São Pedro (Rua Natalino de Freitas Neves)  um homem em um veículo azul escuro teria seguido duas meninas de 7 e 12 anos, sendo que elas entraram em casa e, minutos depois, o mesmo homem teria ido a pé até o portão da residência e pedido para entrar sob pretexto de instalar um aparelho. As meninas não abriram o portão e o homem foi embora.

4 - 27 de setembro de 2018, quinta-feira, 19h00, na rua Raul de Carvalho, em Resistência  um homem a pé teria tentado abrir o portão de uma casa para levar um menino de oito meses de idade à força. Ao ser visto pela mãe do menino, o homem teria corrido até entrar em um carro não identificado.

5 - 29 de setembro de 2018, sábado, na rua Mirandante em Nova Palestina  um casal em um carro preto teria abordado um menino de cinco anos, que estava brincando na rua. Quando a mãe do menino se deparou com a situação, chamou pelo filho e o veículo deixou rapidamente o local.

O QUE JÁ FOI FEITO

 A DPCA já apurou diversos relatos que foram veiculados principalmente por meio de redes sociais e aplicativos. A maioria já foi descartada, por se tratar apenas de boatos  alguns inclusive cópias de boatos que já haviam circulado em outros estados. Nos casos em que havia alguma materialidade, as crianças e pelo menos um dos responsáveis (pai, mãe, avô, avó, tio, tia, etc.) foram ouvidos na delegacia. As informações acima foram obtidas por meio dessa apuração.

 Quando possível, as vítimas e testemunhas foram encaminhadas para elaboração de retrato falado.

 Uma equipe de investigação está encarregada de realizar diligências no local, buscando imagens e maiores informações.

 Além disso, já foram repassadas informações para outras agências de segurança, como a Guarda Civil Municipal (responsável pelo Cerco Eletrônico) e a Polícia Militar, a fim de reforçar o trabalho de prevenção.

QUAIS SÃO AS RECOMENDAÇÕES DA POLÍCIA CIVIL

1 - A orientação mais importante é a seguinte: os pais, mães e demais responsáveis pelas crianças devem sempre orientá-las a não aceitar, em hipótese nenhuma, convites ou propostas de pessoas desconhecidas. Ocorrendo qualquer situação suspeita, as crianças devem estar orientadas a procurar ajuda. Imediatamente, os adultos devem entrar em contato com a polícia pelo telefone 190 e, assim que possível, procurarem uma delegacia de polícia para registrar a ocorrência.

2 - Outra orientação de grande importância é não repassar informações que não tenham uma origem confiável. Os boatos atrapalham o trabalho da polícia, que perde tempo ao investigar situações que não ocorreram, e geram um sentimento de pânico. Informações confiáveis são aquelas divulgadas nos sites oficiais das polícias e dos veículos tradicionais de imprensa, conhecidos pelo grande público.

3 - Qualquer informação deve ser passada para a Polícia Civil, pelos seguintes meios:

 Pela INTERNET: https://disquedenuncia181.es.gov.br/ - permite inclusive o envio de vídeos e imagens.

 Pelo TELEFONE, de forma anônima: 181

 Procurando diretamente a DPCA  Avenida Nossa Senhora da Penha, 2270, Santa Luiza, Vitória/ES  próximo ao DML  Tel 3132-1916 e 3132-1917