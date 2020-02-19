Delegado-geral da PC pede desculpas por demora na liberação de corpos no ES
O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, pediu desculpas à população após episódios de demora no atendimento, recolhimento e liberação de corpos no Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, Noroeste do Espírito Santo. Ele afirmou também que está atento aos problemas estruturais em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, e em Vitória.
Na última segunda-feira (17), o SML de Colatina ficou sem água e não tinha alguns funcionários, o que atrasou a liberação dos corpos. Parentes e amigos de alguns mortos precisaram colaborar com os trabalhos de liberação dos cadáveres para agilizar o processo.
Um deles foi o agente penitenciário Gessé Barcelos, que esperou por horas a liberação do corpo de filho. Cansado da demora, ele vestiu um uniforme do SML e resolveu ajudar no trabalho de liberação dos corpos. Emocionado, Gessé lamentou a situação de ter que passar por isso depois da dor de perder o seu filho mais novo.
Em entrevista ao Bom dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta quarta-feira (19), Arruda ressaltou que a Polícia Civil está sensível aos problemas dos SMLs do Sul e do Norte do Estado. De acordo com ele, os problemas atuais foram provocados porque não houve investimento nem concurso público estadual entre 2015 a 2019.
SOLUÇÕES
Para amenizar a crise, ele anunciou que, nesta semana, 10 novos rabecões adquiridos pelo governo do Estado devem ser entregues. A Polícia Civil fará concurso público com 173 vagas, dentre as quais, 15 para médico-legista, 50 para perito oficial criminal e 20 para auxiliar de perícia médico-legal.
"Com os novos rabecões chegando, agora vamos resolver bastante esse problema e, com o concurso, certamente, isso tudo vai acabar. Infelizmente, a gente pede desculpa à sociedade, à população, mas esse governo vai resolver."
De forma emergencial, a Polícia Civil firmou convênio com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), para contratar dois motoristas para atuarem em Colatina. Junto à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) serão contratados médicos e técnicos de enfermagem até a conclusão do concurso, previsto para o mês de agosto.