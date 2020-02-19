Familiares precisam ajudar na liberação de corpos no SML de Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste/ Reprodução

Your browser does not support the audio element. Delegado-geral da PC pede desculpas por demora na liberação de corpos no ES

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Na última segunda-feira (17), o SML de Colatina ficou sem água e não tinha alguns funcionários, o que atrasou a liberação dos corpos. Parentes e amigos de alguns mortos precisaram colaborar com os trabalhos de liberação dos cadáveres para agilizar o processo.

Gessé Barcelos vestiu um uniforme do SML e resolveu ajudar na liberação dos corpos Crédito: Heriklis Douglas

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Em entrevista ao Bom dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta quarta-feira (19), Arruda ressaltou que a Polícia Civil está sensível aos problemas dos SMLs do Sul e do Norte do Estado. De acordo com ele, os problemas atuais foram provocados porque não houve investimento nem concurso público estadual entre 2015 a 2019.

SOLUÇÕES

Para amenizar a crise, ele anunciou que, nesta semana, 10 novos rabecões adquiridos pelo governo do Estado devem ser entregues. A Polícia Civil fará concurso público com 173 vagas, dentre as quais, 15 para médico-legista, 50 para perito oficial criminal e 20 para auxiliar de perícia médico-legal.

"Com os novos rabecões chegando, agora vamos resolver bastante esse problema e, com o concurso, certamente, isso tudo vai acabar. Infelizmente, a gente pede desculpa à sociedade, à população, mas esse governo vai resolver." José Darcy Arruda - Delegado-geral da Polícia Civil