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Manhumirim

Delegado do ES é suspeito de provocar acidente com morte em MG

Testemunhas disseram a jornais locais que Adhemar Pereira Fully atingiu o motociclista após fazer uma ultrapassagem proibida e que fugiu após o acidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2018 às 16:20

Publicado em 11 de Fevereiro de 2018 às 16:20

Carro encontrado em estrada de MG Crédito: Portal Manhumirim
A Polícia Civil do Espírito Santo vai acompanhar a investigação da conduta do delegado Adhemar Pereira Fully, titular em Bom Jesus do Norte e que também responde por Apiacá, suspeito de ter provocado um acidente com morte em Manhumirim, Minas Gerais, neste sábado (10). Segundo testemunhas a jornais mineiros, Fully teria feito uma ultrapassagem proibida, batendo de frente contra um motociclista e fugido do local logo após o acidente. A Polícia Civil de Minas Gerais vai comandar a investigação e a PCES informou que pode abrir um processo administrativo.
O motociclista foi encaminhado para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois. Acionada pelo Gazeta Online, a PCES declara que acompanhará as investigações para instaurar um processo administrativo e que a investigação sobre o acidente de trânsito seguirá sob a responsabilidade de Polícia Civil do município onde a ocorrência foi registrada, em Minas Gerais. A instituição ressaltou que a Corregedoria vai acompanhar as apurações para instauração de um processo administrativo.
De acordo com jornais da região de Manhumirim, o veículo que que bateu contra o motociclista - modelo Golf 1.6 Sportline - foi encontrado abandonado na MG111 e tinha placas de São José do Calçado, Sul do Espírito Santo. O carro está em situação legal, de acordo com o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas (Sinesp).
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A Secretaria de Estado da Segurança de Minas Gerais foi procurada pelo reportagem, mas não atendeu às ligações e nem respondeu ao e-mail enviado.
A reportagem também ligou para a Delegacia de Apiacá, mas o delegado não estava e, segundo servidor, Fully só voltaria a trabalhar na quinta-feira, depois do feriadão de carnaval.
Delegado Adhemar Pereira Fully, da PCES Crédito: TV Gazeta | Arquivo
VÍTIMA JÁ CHEGOU AO HOSPITAL EM SITUAÇÃO CRÍTICA
Um funcionário do Hospital Padre Júlio Maria, local que prestou os primeiros atendimentos à vítima, revela à reportagem do Gazeta Online que o motociclista chegou com muitos cortes por todo o corpo, em um estado extremamente grave. "Nós fizemos muitas suturas, fizemos o que deu para fazer. A mão, a barriga, a cabeça estavam machucados e havia muito sangramento com possível hemorragia. Tivemos que aspirar sangue da boca mais de uma vez até transferirmos ele para o Hospital César Leite, em Manhuaçu", detalha.
Esse funcionário destaca, ainda, que ninguém do hospital teve informações sobre a identidade de quem atropelou o motociclista, mas que os comentários eram de que o motorista realmente não prestou socorro à vítima e fugiu.

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