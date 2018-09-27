Delegado acredita que treinador foi morto por engano no ES

Igor Brun Kinack, 21 anos, foi assassinado a tiros em Itacibá Crédito: Reprodução/Facebook

Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Quem levantou a hipótese foi o delegado Marcelo Cavalcante, que está conduzindo a investigação do crime. Indícios revelam que a motivação do crime que vitimou o professor de uma escolinha de futebol, Igor Brun, de 21 anos, foi de que o rapaz teria sido confundido com um traficante. O corpo do jovem foi sepultado nesta quinta-feira (27) pela manhã, no cemitério de, em. Quem levantou a hipótese foi o delegado Marcelo Cavalcante, que está conduzindo a investigação do crime.

"A linha [de investigação] mais forte que nós temos é que ele foi confundido com um traficante rival. A vítima era um rapaz esportista, que era professor de uma escolinha de futebol. Infelizmente ele veio à óbito porque foi confundido. Dois criminosos chegaram já efetuando os disparos, de modo que vítima não oferecesse qualquer defesa", explicou o delegado à TV Gazeta.

o delegado Marcelo Cavalcante, que está conduzindo a investigação do crime Crédito: Reprodução | TV Gazeta

assassinado na noite desta terça-feira (25) ao sair de uma sorveteria no bairro Itacibá, em Cariacica. Ele estava acompanhado de mais dois amigos quando foi surpreendido pelos criminosos. Igor Brun Kinack era treinador do time base do Rio Branco e também atuava em uma escolinha de um projeto social com crianças. Ele foiao sair de uma sorveteria no bairro, em Cariacica. Ele estava acompanhado de mais dois amigos quando foi surpreendido pelos criminosos.

Polícia Civil encontrou 13 perfurações no corpo do treinador. Já no Departamento Médico Legal (DML), a mãe do rapaz descartou a possibilidade de assalto e disse que o filho foi confundido com outra pessoa. Nada foi roubado de Igor, que, além do celular, estava com R$ 300 em dinheiro na carteira. A perícia daencontrou 13 perfurações no corpo do treinador. Já no Departamento Médico Legal (DML), a mãe do rapaz descartou a possibilidade de assalto e disse que o filho foi confundido com outra pessoa.

SEPULTADO SOB APLAUSOS

A chegada do caixão com o corpo do treinador de futebol Igor Brun Kinakc, de 21 anos, assassinado na noite da última terça-feira (25), ao cemitério municipal do bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, foi marcada por aplausos e muita emoção. O enterro aconteceu por volta das 10h30 desta quinta (27).

Três ônibus lotados levaram familiares e amigos do treinador, que carregando bandeiras dos times onde o rapaz jogava e vestindo camisas com as fotos do treinador tomaram conta da parte da frente do cemitério, onde o corpo de Igor foi sepultado.

Antes do sepultamento, Maria Elizabete, mãe do rapaz, pediu que o caixão fosse aberto e colocou uma flor sobre o corpo do filho. Em seguida, amigos e companheiros de futebol de Igor colocaram bandeiras dentro do caixão, entre elas a do Rio Branco e outra do time da Acacel, escolinha onde a vítima dava aulas de graça para crianças do município.

Maria Elizabete permaneceu durante todo o enterro abraçada ao filho mais novo, de 13 anos. Chorando muito, o garoto foi amparado diversas vezes também por amigos.