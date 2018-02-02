Delegada faz alerta sobre novo esquema criminoso visando veículos

Rhaiana Bremenkanp, titular da Delegacia de Defraudações e Falsificações (Defa) Crédito: Bernardo Coutinho | AG

A criatividade e a lábia de quem vê nos sites de compra e venda oportunidades para fazer vítimas só aumenta a cada dia. O ano de 2018 mal começou e a Polícia Civil já identificou um novo esquema criminoso visando veículos.

Segundo a delegada Rhaiana Bremenkamp, titular da Delegacia de Defraudações e Falsificações (Defa), o primeiro passo do criminoso é entrar em contato com o anunciante do veículo no site e fechar negócio, tudo online ou por telefone.

Depois, ele pede para o anunciante levar o veículo à uma revendedora específica e envia um falso comprovante de depósito online. Em seguida, o bandido liga para a revendedora e descreve que uma pessoa vai entrar o carro para a venda, pois deve um valor, e que pode depositar na conta dele o pagamento pelo carro, explicou a delegada.

Bremenkamp disse que a vítima, acreditando ter recebido o valor, entrega o veículo na loja. O comércio, já avisado pelo criminoso sobre a suposta dívida, recebe legalmente o carro ou a moto - com documentação - e deposita o valor na conta do golpista.

Somente em 2018, foram dois casos como este em Vitória. É muita lábia. Eles envolvem as vítimas. Para quem vai entregar o carro, dizem que moram em outra cidade, que precisam muito do carro, que têm o dinheiro todo. Já para revendedora, que também é enganada, os golpistas contam que precisam do dinheiro pois a mãe vai fazer uma cirurgia, que o dono do carro tem uma dívida, além de outros detalhes para explicar a situação.

A delegada também alerta para a necessidade das pessoas estarem atentas. A negociação rápida, com muitas histórias ao redor e sem a presença física do comprador é um sinal de que pode ser um golpe, revela Bremenkamp.

FIQUE ESPERTO NA HORA DE COMPRAR E VENDER

Pesquise

Faça compras online somente em sites conhecidos e bem avaliados. Vale pesquisar em sites especializados em fazer análise dessas vendas.

Preço baixíssimo

Desconfie de produtos com preços muito abaixo do que é vendido no mercado em geral.

Facilidade demais

Fique alerta se houver muita facilidade de negociação ou desculpas ao conversar com o anunciante ou com o comprador em potencial.

Identidade

Peça uma foto da identidade do possível comprador do produto que você anunciar, via mensagem de telefone, e faça uma pesquisa prévia na internet sobre a pessoa.

Encontros

Nunca vá sozinho ao encontro do comprador ou do vendedor. Escolha locais movimentados, que não sejam perto de casa, e com câmeras de segurança.

Valores

Evite levar ao encontro com o negociante quantias degrande valor para pagamento ou objetos valiosos. Previsa depósitos bancários e entrega em locais públicos.

Confira no banco

Se você está vendendo, verifique se o dinheiro realmente entrou na sua conta bancária antes de entregar o bem que está vendendo.

Click errado

Evite postar anúncios com fotos da sua casa ou do seu trabalho ao fundo. Faça fotos dos produtos que quer oferecer com fundos neutros que não identifique você, o lugar onde você mora ou outros pertences seus.

ARMADILHAS PARA GOLPES E ASSALTOS

Não é só você que se atualiza com a internet diariamente. A bandidagem também tem aperfeiçoado os crimes utilizando a web. Conectados aos sites de compra e venda de produtos, os criminosos visualizaram, em versões variadas, possibilidades de se aproveitar dos internautas que oferecem produtos e também compradores.

Em site de compras e vendas, golpista anunciou Jeep Renegade, com palcas clonadas, por um valor muito inferior ao que é encontrado no mercado Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O anúncio chamou a atenção dos policiais, que estranharam o baixo valor cobrado pelo anunciante. Os agentes fingiram interesse na compra do carro e negociaram com o vendedor por mensagens de celular, contou o delegado Jefferson Gomes, da Delegacia Regional de Guarapari. O carro anunciado tem valor médio de mercado de R$ 80 mil.

No diálogo, o vendedor disse que morava no norte do Estado e chegou a admitir que o veículo era clonado. Eu ando com ele (o carro) para todo lado, nunca tive problema. Esse aqui para dar 'B.O.' só se tomar multas, avisou o vendedor.

Os policiais marcaram um encontro na rodoviária de Guarapari, às 11 horas. Quando o suspeito chegou, foi preso e confirmou aos policiais que o veículo tinha placas clonadas. Durante a abordagem, outros dois homens, que davam cobertura ao vendedor, fugiram.

O Jeep Renegade foi encaminhado para a perícia técnica da Polícia Civil que confirmou que o veículo era roubado. O detido foi levado para a delegacia de Guarapari onde prestou depoimento. Ele irá responder em liberdade pelos crimes de receptação e adulteração de veículo automotor.

OUTRO CASO

Já na Serra, um comerciante que anunciava o próprio carro no OLX foi o alvo de criminosos . No dia 29, ele anunciou o Fiat Strada, cor branca, no site, no valor de R$ 30 mil. Segundo a esposa do comerciante, um homem entrou em contato pelo telefone disponível no anúncio e mostrou interesse.

Comerciante teve o Fiat Strada roubado, na Serra, após tentar vendê-lo pela internet Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Por telefone, ele falou que morava em Vila Velha e queria que meu marido fosse levar o carro lá. Mas ele não aceitou e marcaram em Carapina, em frente ao Batalhão da PM. No local, havia um homem, bem vestido, e que se apresentou como Júlio", contou a esposa.

Com a desculpa de conhecer o carro, o suspeito assumiu o volante e, com o comerciante no carona, eles seguiram pela Rodovia do Contorno. Em minutos, o suposto comprador parou o carro e anunciou o assalto, sacando uma arma e exigindo o celular do comerciante. A vítima foi obrigada a sair do carro correu para dentro de um matagal. O criminoso fugiu em alta velocidade com o Fiat Strada.

EMPRESA DIZ QUE SÓ DISPONIBILIZA O ESPAÇO

Procurada pela reportagem, a OLX afirmou que lamenta o ocorrido e reforça que está à disposição das autoridades para colaborar no que for necessário para a apuração dos fatos.



A OLX esclarece que a atividade da empresa consiste na disponibilização de espaço para que usuários possam anunciar e encontrar produtos e serviços de forma rápida e simples. Diariamente, cerca de 500 mil novos anúncios são inseridos na plataforma.

Toda negociação é realizada fora do ambiente do site, assim, a empresa não tem controle sobre as transações feitas entre os usuários. A empresa reforça que a ferramenta foi criada para auxiliar no desenvolvimento social e econômico do país e que os usuários devem respeitar os Termos e Condições de Uso do site. Infelizmente, algumas vezes as ferramentas da Internet são utilizadas por terceiros de má índole. A empresa condena este tipo de atitude, pois ela vai contra as regras da OLX.

