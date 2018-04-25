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Milícia

Defensoria quer que Justiça liberte homens presos em festa de milícia

Pessoas são acusadas pela polícia carioca de terem envolvimento com uma milícia que atua na região

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 19:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 19:43
A Defensoria Pública do Rio de Janeiro espera que, ainda nesta quarta-feira (25), a Justiça conceda a liberdade a pelo menos 138 pessoas, de um total de 158, que continuam presas acusadas pela polícia de envolvimento com a milícia. Segundo Rodrigo Pacheco, subdefensor geral, o parecer do Ministério Público, que diz não haver indícios para que os 138 sejam denunciados, pode ser juntado ao processo e apreciado por um juiz nas próximas horas.
No dia 7 de abril, 159 homens foram detidos em um show de pagode, em Santa Cruz Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Rodrigo Pacheco e João Gustavo, coordenador do núcleo de presos provisórios da Defensoria, se reuniram com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), o deputado Marcelo Freixo. O parlamentar disse que recebeu representantes de famílias de 24 pessoas que fazem parte do grupo de 158 presos.
"A comissão de Direitos Humanos se coloca ao lado da defensoria, no que diz respeito à defesa dessas pessoas. Não é porque uma pessoa vai a uma festa que ele se torna miliciana", comentou Freixo.
Segundo a Defensoria Pública, um defensor acompanha em Brasília, o trâmite de um pedido de habeas corpus, feito no STF, em nome de Vinícius Guedes de Almeida. Ele é um dos 158 pessoas que foram detidas pela polícia em um sítio, onde a milícia realizava uma festa, na Zona Oeste do Rio.
"O pedido foi distribuído, e o relator do caso é o ministro Dias Tófili. Um defensor em Brasília está acompanhando tudo. O habeas corpus ainda é o instrumento mais viável para garantir a liberdade desta pessoa", disse Rodrigo Pacheco, que por enquanto descarta a possibilidade de ingressar com pedido de liberdade coletivo no STF.
"Cada caso será avaliado para saber se está maduro ou não para ingressar com pedido de habeas corpus no STF", concluiu o subdefensor.

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