Débito ou crédito? Arma à vista! Bandido enche tanque e sai sem pagar

Um posto de combustíveis foi assaltado na noite desta quinta-feira (25) na Rodovia Norte Sul, em Carapina, na Serra. Dinheiro mesmo o criminoso não levou, apenas conseguiu encher o tanque sem pagar nada, um prejuízo de cerca de R$ 200,00. O crime aconteceu por volta das 22 horas.
Segundo relatos do frentista, o motorista chegou ao local pedindo para encher o tanque, com o vidro aberto pelo meio. Ele estava acompanhado, com outro rapaz no banco do carona. Ao deixar o bico da mangueira no carro e pegar a maquininha para o pagamento em cartão, o motorista afirmou que era um assalto, com a arma em punho dentro do carro, ainda com o vidro pela metade.
Ele disse 'continua abastecendo e fica quieto' e perguntou se o frentista tinha dinheiro. O frentista afirmou que não, porque era o primeiro carro que estava abastecendo. Ele havia acabado de trocar o turno, relatou o gerente do posto, que prefere não ser identificado. Assista ao vídeo abaixo:
Outros veículos chegaram para abastecer e o frentista não teve nenhuma reação. Depois de terminar de abastecer, o motorista do HB20 foi embora.
A Polícia Militar foi acionada e foi ao local, mas o gerente afirmou que ainda registraria o boletim de ocorrência nesta sexta-feira (6). Foi o terceiro assalto neste posto de gasolina em cerca de seis meses, desde que o estabelecimento foi aberto. Outra filial, também localizada na Serra, já foi assaltada cerca de 20 vezes, de acordo com o gerente.
O detalhe importante é que as placas do HB20, ODO-8582, estão como de um Ford Ka, em busca feita no Sistema Nacional de Segurança Pública (Sinesp). O carro é de Bom Jesus do Itabapoana, no Norte do Rio de Janeiro e divisa com o Espírito Santo.
É uma impunidade porque isso já aconteceu outras vezes. Você está trabalhando e o cara vem aqui e coloca uma arma contra você. Ele pode até ir preso, mas depois acaba solto de novo, lamentou.