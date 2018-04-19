De uma só vez, polícia prende 12 traficantes na Serra

Uma operação conjunta entre dois batalhões da Polícia Militar terminou com 12 pessoas presas no bairro Eldorado, na Serra, na tarde desta quarta-feira (18). Dois detidos já tinham mandados de prisão em aberto.

Segundo informações da PM, a operação aconteceu por volta das 16h15. No bairro, também foram apreendidos 2.087 pedras de crack, 118 buchas de maconha, R$ 139,00 em espécie e material para preparo e embalo de entorpecente. Os 12 detidos e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia Regional da Serra.