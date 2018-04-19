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Eldorado

De uma só vez, polícia prende 12 traficantes na Serra

Mais de duas mil pedras de crack foram apreendidas

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 23:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 23:15
Material apreendido Crédito: Divulgação | PM
Uma operação conjunta entre dois batalhões da Polícia Militar terminou com 12 pessoas presas no bairro Eldorado, na Serra, na tarde desta quarta-feira (18). Dois detidos já tinham mandados de prisão em aberto.
Segundo informações da PM, a operação aconteceu por volta das 16h15. No bairro, também foram apreendidos 2.087 pedras de crack, 118 buchas de maconha, R$ 139,00 em espécie e material para preparo e embalo de entorpecente. Os 12 detidos e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia Regional da Serra.

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