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Piedade

Cúpula da Sesp foi avisada sobre invasão na Piedade

Alerta foi em grupo de mensagens onde estão chefes da Segurança

Publicado em 16 de Junho de 2018 às 11:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2018 às 11:01
Equipes da PM e da PC atuam no Morro da Piedade, diz a Sesp Crédito: Fernando Madeira
Antes mesmo do Morro da Piedade, no Centro de Vitória, ser invadido por cerca de 20 criminosos que aterrorizaram moradores no último fim de semana, a informação de que bandidos planejavam instaurar o terror na comunidade já circulava em um grupo de WhatsApp que tem como integrantes parte da cúpula da Segurança Pública do Estado.
O grupo é formado por representantes da Polícia Civil, Polícia Militar e Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), como o secretário de Segurança, coronel Nylton Rodrigues, e o chefe da Polícia Civil, Guilherme Daré.
A reportagem teve acesso ao diálogo. No dia 6 de junho, três dias antes do último ataque na Piedade, um integrante do grupo de WhatsApp relatou às outras autoridades que o trabalho de inteligência identificou que bandidos do Morro São Benedito, vizinho ao Bairro da Penha, em Vitória, ameaçavam atacar o Morro da Piedade nos dias seguintes.
Três dias depois, no dia 9 de junho, cerca de 20 homens armados invadiram a comunidade. Os tiroteios começaram às 20h30, enquanto os criminosos ameaçavam moradores. A PM foi até o local e chegou a trocar tiros com bandidos.
MORTE E MUDANÇA
Durante a madrugada, os tiros cessaram. No entanto, assim que a PM deixou o local, novos disparos foram feitos até a manhã do dia 10, quando Walace de Jesus Santana, 26, foi assassinado com mais de 15 tiros.
Os bandidos ainda expulsaram a família da vítima de casa e atearam fogo no imóvel. Segundo a polícia, Walace fazia parte do tráfico de drogas do local.
Após o ataque e ameaças para que moradores saíssem a região em sete dias, o morro ficou vazio. Várias famílias mudaram-se às pressas com medo.
Na última quinta-feira, a reportagem divulgou que informações obtidas de que a inteligência das polícias investigavam os traficantes do Bairro da Penha e do Morro de São Benedito como os responsáveis pelo terror implantado na Piedade por conta da disputa pelas bocas de fumo do local.
Procurada pela reportagem, a Secretaria de Segurança Pública(Sesp) informou, por nota, que como não teve acesso pela reportagem às supostas declarações citadas, nem em qual grupo essa informação circulou, não seria possível comentar o caso.
A Sesp informa que as polícias Civil e Militar, por meio de seus setores de inteligência, monitoram diariamente todos os informes vinculados a crimes e tomam todas as medidas para enfrentar a criminalidade. Esses informes permanentes evitam várias situações de risco no Espírito Santo.
A nota completou que todas as providências para a segurança do bairro da Piedade e do entorno foram e estão sendo adotadas pela equipe da Sesp. A Sesp anunciou a implantação de uma base fixa da PM na Piedade, com o objetivo de estabelecer a presença ostensiva na região. Equipes da PM e da PC estão presentes no local para garantir a segurança dos moradores. 
 

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