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Em São Paulo

Cristian Cravinhos é preso por porte de arma e suborno de policiais

Condenado pela morte do casal von Richthofen, ele se apresentou para a PM como 'um dos irmãos Cravinhos'

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 12:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 12:00
Cristian Cravinhos foi preso suspeito de agredir mulher e tentar subornar policiais em Sorocaba Crédito: Reprodução/TV Globo/Carlos Dias
Um dos irmãos condenados pela morte do casal von Richthofen, Cristian Cravinhos foi preso na madrugada desta quarta-feira, 18, suspeito de agressão a uma mulher e porte de arma de fogo, e ainda por tentar subornar policiais, em Sorocaba, interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender uma denúncia de briga de casal e, quando abordou o homem, ele se apresentou como um dos irmãos Cravinhos. Numa busca, os policiais teriam encontrado uma arma.
Conforme o relato apresentado à Polícia Civil, Cristian teria oferecido R$ 1 mil para ser liberado. Afirmou ainda que seu irmão, Daniel, viria de São Paulo com mais R$ 2 mil para entregar aos policiais. Ainda segundo os policiais, ele teria dito que não queria voltar à prisão. O homem foi preso em flagrante por corrupção ativa e posse ilegal de arma de fogo e levado a uma cela do 4º Distrito Policial. A mulher que estava com ele foi liberada.
O detido será encaminhado para audiência de custódia ainda de manhã, no Fórum de Sorocaba. Os irmãos Cravinhos foram condenados, junto com Suzane von Richthofen, pelo assassinato dos pais dela, Manfred e Marísia Richthofen, em 2002, em São Paulo. Na época, Daniel era namorado de Suzane. Cristian foi sentenciado a 38 anos e seis meses em regime fechado, mas deixou a prisão em agosto de 2017, após ser autorizado pela Justiça a cumprir o restante da pena em liberdade.

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