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Assalto

Criminosos invadem casa e fazem idoso refém em São Mateus

Até carne e cerveja que estavam na geladeira foram roubados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2018 às 22:24

Publicado em 06 de Janeiro de 2018 às 22:24

Sirene Crédito: Reprodução
Bandidos invadem casa, fazem idoso refém e roubam carne e cerveja de geladeira em São Mateus
Dois criminosos invadiram uma casa, fizeram um idoso refém e roubaram até carne e cerveja que estavam na geladeira. O crime aconteceu em São Mateus, no Norte do Estado.
De acordo com a vítima, um idoso de 70 anos, os bandidos invadiram a casa localizada na Rodovia ES 381, na zona rural do município, na manhã de sexta-feira (05) e anunciaram o assalto.
Um dos criminosos estava encapuzado e com uma arma de fogo semelhante a uma pistola. O idoso foi amarrado.
Os bandidos levaram uma televisão de LED de cor preta, cinco sacas de pimenta do reino secas, carne e cerveja da geladeira e um veiculo Gol G4 branco placa MQW-8108 com os documentos dentro.
Durante o patrulhamento, os militares receberam a informação de que um veículo com as mesmas características havia passado no sentido a comunidade Santa Leocácia, no Km 23, seguindo pela estrada que liga a região com o bairro Aroeira em São Mateus, mas o veículo não foi localizado.

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