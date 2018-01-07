Criminosos invadem casa e fazem idoso refém em São Mateus

Sirene Crédito: Reprodução

Bandidos invadem casa, fazem idoso refém e roubam carne e cerveja de geladeira em São Mateus

Dois criminosos invadiram uma casa, fizeram um idoso refém e roubaram até carne e cerveja que estavam na geladeira. O crime aconteceu em São Mateus , no Norte do Estado.

De acordo com a vítima, um idoso de 70 anos, os bandidos invadiram a casa localizada na Rodovia ES 381, na zona rural do município, na manhã de sexta-feira (05) e anunciaram o assalto.

Um dos criminosos estava encapuzado e com uma arma de fogo semelhante a uma pistola. O idoso foi amarrado.

Os bandidos levaram uma televisão de LED de cor preta, cinco sacas de pimenta do reino secas, carne e cerveja da geladeira e um veiculo Gol G4 branco placa MQW-8108 com os documentos dentro.