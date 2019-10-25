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Tentativa de assassinato

Criminosos invadem casa e atiram contra inspetor penitenciário em Vila Velha

O inspetor, que estava de folga, foi alvo de ataque no quintal da casa dele em Paul, Vila Velha, na tarde desta quinta-feira (24)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2019 às 08:27

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 08:27

2ª Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro
Um inspetor penitenciário da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) sofreu uma tentativa de assassinato na tarde desta quinta-feira (24), enquanto estava no quintal de casa, em Paul, Vila Velha. Os criminosos conseguiram fugir. O estado de saúde do inspetor não foi informado.
De acordo com a Polícia Militar, cerca de seis indivíduos chegaram armados no local. Antes dos disparos contra o servidor público, os criminosos disseram que ele estaria repassando informações para a polícia. Ainda segundo a Polícia Militar, o inspetor revidou os disparos para se proteger.

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 A PM foi acionada, mas os criminosos conseguiram fugir. Até a noite desta quinta-feira nenhum suspeito foi detido pela equipe. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do inspetor e nem se algum bandido foi baleado. A ocorrência seria encaminhada para a 3º Delegacia Regional de Vila Velha.

O QUE DIZ A SEJUS 

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que a vítima estava de folga no momento que o crime aconteceu. A Sejus destacou que a ocorrência será investigada e a Sejus acompanha o caso. 

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