Criminosos furtam carro com chave original e trocam tiros com a PM na Serra

Bandidos furtam carro pela segunda vez e trocam tiros com a PM na Serra Crédito: Vitor Jubini

Um carro foi furtado pela segunda vez em Feu Rosa, na Serra , com a chave original. O fato ocorreu nesta quinta-feira (26), por volta das 14h30. A Polícia Militar suspeita que os mesmos criminosos que roubaram o veículo da primeira vez, o furtaram agora novamente.

O proprietário do veículo, que preferiu não se identificar, disse que perdeu a chave do carro em setembro, mas não ligou para o fato porque tinha a chave reserva. O que ele não esperava é que dias depois a chave original seria usada por bandidos para furtar o carro. Na época, ele foi encontrado no dia seguinte e continuou sendo usado com a chave reserva pelo proprietário. No entanto, a chave original foi usada para furtá-lo novamente.

Bandidos furtam carro pela segunda vez e trocam tiros com a PM na Serra Crédito: Vitor Jubini

Nesta quinta-feira (26), por volta das 13 horas, a vítima foi ao salão, mas ao sair por volta das 14h30 não encontrou o veículo. Diante do fato, familiares foram à delegacia e depois circularam pela região para tentar encontrá-lo. Imagens do carro também foram divulgadas em redes sociais. Nas mensagens recebidas foi descoberto que o veículo passou por Vila Nova de Colares, na Serra, e seguiu para Vitória . Uma das pessoas que avistou o carro ligou para a polícia e uma perseguição teve início.

A Polícia Militar, por meio de nota, disse que durante uma perseguição a um veículo suspeito, na altura do Condomínio Boulevard Lagoa, em Feu Rosa, os criminosos pararam o carro e um deles desceu, em posse de arma de fogo, realizando disparos contra os militares, que revidaram a agressão. O indivíduo armado fugiu para o interior do bairro e não foi mais visto.

Quatro pessoas foram encaminhados à Delegacia Regional de da Serra, sendo ao menos dois menores de idade. Cerca de cinco disparos da PM foram direcionados ao veículo. Ninguém ficou ferido. O carro foi recuperado e levado para delegacia.