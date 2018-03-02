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Rio Grande do Sul

Criminosos fazem cordão com reféns durante assalto a banco no RS

Bandidos conseguiram roubar os caixas, mas a polícia não revelou a quantia levada

Publicado em 02 de Março de 2018 às 19:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 19:36
Ao menos cinco homens fortemente armados invadiram a agência do Banco do Brasil localizada em Três Palmeiras Crédito: Divulgação | BM
Ao menos cinco homens fortemente armados invadiram a agência do Banco do Brasil localizada em Três Palmeiras, município da região norte do Rio Grande do Sul, e fizeram uma espécie de cordão humano com pessoas feitas reféns. O assalto aconteceu por volta das 10h da manhã desta sexta-feira (02).
De acordo com a Brigada Militar, os criminosos conseguiram roubar os caixas, mas a polícia não revelou a quantia levada. Na fuga, os bandidos renderam pessoas que circulavam em frente ao banco e fizeram o cordão humano. Os homens foram obrigados a tirar a camisa. Os criminosos fugiram disparando para o alto.
Antes de fugir, a quadrilha ainda tocou fogo em um veículo Santana, de cor verde. Conforme a polícia, o automóvel havia sido roubado na terça-feira (27) , no centro da cidade de Passo Fundo.
Informações preliminares da Brigada Militar apontam que os bandidos fugiram em direção ao município de Entre Rios, em dois veículos, um Gol e uma camionete S10 de cor branca. Policiais militares da região de Passo Fundo estão mobilizados nas buscas. Até o momento ninguém foi preso e nenhum dos reféns ficou ferido.

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