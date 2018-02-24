Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Criminosos disfarçados de policiais federais assaltam prédio

Bandidos simularam um mandado de busca e apreensão e recolheram bens materiais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2018 às 00:00

Publicado em 24 de Fevereiro de 2018 às 00:00

Bandidos simularam um mandado de busca e apreensão e recolheram bens materiais Crédito: Divulgação
A Polícia Civil do Rio investiga uma quadrilha de assaltantes que se vestem como policiais federais e praticam crimes na Zona Sul da cidade. O caso foi divulgado na coluna do jornalista Ancelmo Góis, na noite desta sexta-feira (23). Segundo o delegado Maurício Mendonça, a tática utilizada pelo grupo é anunciar na portaria dos prédios que eles integram a equipe da Lava Jato e, assim, ter acesso ao interior dos edifícios. No último roubo, praticado em um prédio da Rua Cupertino Durão, no Leblon, nesta quinta, os ladrões levaram cerca de R$100 mil, um computador e um celular. O delegado vê semelhanças entre esse caso e o assalto praticado em uma casa na Barra da Tijuca.
"A atitude desempenhada pelos marginais no assalto do Leblon foi o mesmo utilizado no assalto da Barra da Tijuca. Isso nos leva a crer que há um compartilhamento de informações, além de nos levar a acreditar que alguns bandidos participaram das duas ações criminosas", afirmou Mendonça, em entrevista ao RJTV, da TV Globo.
De acordo com o portal G1, os policiais falsos informaram que buscavam o computador da família e bens, simulando uma busca autorizada pela Justiça. Na revista, eles encontraram algo em torno de R$ 100 mil em dinheiro em notas de dólares e euros, além de um tablet, o computador e óculos de sol. Na saída, eles amarraram o casal.
"Pela lei, os agentes devem entregar uma cópia com o teor do mandado", alerta o delegado.
ASSALTO NA BARRA DA TIJUCA
Na última segunda-feira, outra tentativa de assalto terminou em perseguição e tiroteio na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Dois criminosos entraram numa casa, no Condomínio Novo Leblon, vestidos com uniformes de uma empresa de telecomunicações. Armados com um revólver e uma pistola, eles amarraram a família e funcionários e levaram vários bens da residência. Segundo o delegado Maurício Mendonça, dois criminosos envolvidos nesse assalto da Barra da TIjuca já foram identificados pela Polícia Civil.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço anuncia novo secretário de Ciência e Tecnologia do ES
Imagem de destaque
Concurso do MPES: inscrição é prorrogada e prova tem nova data
Imagem de destaque
Não consegue emagrecer? Veja 7 motivos que dificultam a perda de peso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados