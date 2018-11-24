Criminosos atiram de fuzil durante operação policial em Vitória

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Polícia Militar, que teve início no Bairro da Penha e finalizou em Bonfim, em Vitória, mobilizou na tarde desta sexta-feira (23) policiais da Força Tática e cães farejadores para realizar buscas na região. Uma operação da, que teve início no Bairro da Penha e finalizou em, em, mobilizou na tarde desta sexta-feira (23) policiais da Força Tática e cães farejadores para realizar buscas na região.

De acordo com a PM, militares foram na região para realizar um patrulhamento preventivo e fizeram um cerco para inibir o tráfico de drogas. Os policias foram surpreendidos por bandidos armados, que realizaram disparos de fuzil contra as guarnições da Força Tática.

"O primeiro local de enfrentamento foi na região chamada de ''Beco 11'', no Bairro da Penha, onde identificamos seis indivíduos portando armas de fogo e sacolas, provavelmente contendo entorpecentes. Após a troca de tiro foi possível deter um indivíduo, que estava com duzentos quilos de cocaína e algumas buchas de maconha, além do dinheiro do tráfico", contou tenente Rezende.

Segundo o tenente, a operação deu continuidade no Bairro Bonfim, onde a polícia se deparou com mais suspeitos armados. "Posteriormente, na escadaria Joaquim dos Santos, nos deparamos com mais indivíduos armados, que correram para dentro de uma casa. Dentro dessa casa encontramos uma pistola .40, uma pistola 380, além de uma granada explosiva, que é utilizada pelo Exército Brasileiro", disse.

Rezende ainda afirmou que durante a troca de tiros, alguns moradores colocaram crianças em frente aos policiais, com o objetivo de atrapalhar a operação. "Infelizmente alguns moradores coniventes com o tráfico de drogas na região entravam com crianças em frente dos policiais para atrapalhar a operação e dá cobertura aos traficantes. Foi necessário realizar o revide, mas até o momento não há informações de baleados".

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PRISÕES E APREENSÕES

Durante a operação foram apreendidas 446 pedras de crack, 200 pinos de cocaína, 64 buchas de maconha, 74 comprimidos de ecstasy, 54 munições, uma granada, quatro fogos de artifícios, 24 tabletes de maconha, 8 frascos de lança perfume, 19 bolas de haxixe, além de outros objetos.

Inicialmente, a Polícia Militar afirmou que pelo menos cinco suspeitos já tinham sido detidos. Na noite desta sexta-feira (23) a PM contabilizou o total de sete detidos, sendo um no Bairro da Penha e seis no Morro do Bonfim.

Duas mulheres, que seriam familiares de um dos acusados, foram detidas em frente à Delegacia Regional de Vitória, por desacato.

Polícia apreende pistolas, pelo menos 20kg de drogas (maconha, ecxtasy, cocaína, lança perfume), munições de fuzil, uma granada e rádios comunicadores no Morro do Bonfim, em Vitória. Crédito: Bianca Vailant