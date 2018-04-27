Criminoso quebra as pernas ao pular de viaduto para fugir da PM no RJ

Criminoso quebra as duas pernas ao pular de viaduto Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Um criminoso pulou de um viaduto para fugir de policiais militares em Cascadura, na Zona Norte do Rio. O bandido, que passava pela via em um automóvel, se assustou com carros e motocicletas da PM, abandonou o veículo e pulou do viaduto. Ele fraturou as duas pernas e foi socorridos ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o bandido com fraturas expostas nas duas pernas. Segundo a PM, policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) que estavam próximo ao Viaduto de Cascadura foram alertados por motoristas que passavam no local de que um veículo que estava na via estaria tentando voltar na contramão após avistar as viaturas e motocicletas da PM.