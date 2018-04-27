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Fraturas

Criminoso quebra as pernas ao pular de viaduto para fugir da PM no RJ

O bandido, que passava pela via em um automóvel, se assustou com carros e motocicletas da PM, abandonou o veículo e pulou do viaduto

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 19:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2018 às 19:58
Criminoso quebra as duas pernas ao pular de viaduto Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Um criminoso pulou de um viaduto para fugir de policiais militares em Cascadura, na Zona Norte do Rio. O bandido, que passava pela via em um automóvel, se assustou com carros e motocicletas da PM, abandonou o veículo e pulou do viaduto. Ele fraturou as duas pernas e foi socorridos ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.
> Bandido morto durante assalto em condomínio na Serra é identificado
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o bandido com fraturas expostas nas duas pernas. Segundo a PM, policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) que estavam próximo ao Viaduto de Cascadura foram alertados por motoristas que passavam no local de que um veículo que estava na via estaria tentando voltar na contramão após avistar as viaturas e motocicletas da PM.
> Vídeo mostra momento em que homem agarra menino em Jardim Camburi
Ao abordar o veículo, o motorista tentou fugir pulando do viaduto. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Salgado Filho, onde ficou custodiado. O veículo que ele dirigia era roubado e no interior dele havia um pistola falsa. A ocorrência foi registrada na Central de Garantias Norte, na Cidade da Polícia, no Jacarezinho.

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