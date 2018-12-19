Criminoso joga feijão quente em dono de carro em Cariacica

Carro roubado foi recuperado, bastante danificado, após perseguição. Ele foi levado à Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Glacieri Carraretto | NA

Um rapaz de 26 anos foi queimado com feijão quente por um criminoso durante uma perseguição, na manhã de terça-feira, no bairro Bela Aurora, em Cariacica

A confusão começou depois que o jovem começou a fazer buscas pelo carro dele que havia sido levado por bandidos no dia anterior. O carro da vítima, um Corsa Wind, de cor azul, havia sido furtado de uma rua no bairro Ataíde, em Vila Velha, durante a madrugada desta terça-feira (18).

Pela manhã, o jovem e o pai dele, 42 anos, passaram a rodar de carro pela região na tentativa de localizar o Corsa. Eles avistaram o veículo em movimento no bairro Jardim Botânico. Na direção do carro estava Diego Lúcio dos Santos Honorato, que não atendeu ao pedido do rapaz para parar Corsa, seguindo acelerando no sentido do bairro Bela Aurora.

Ao chegar na avenida Fernando Antônio, o motorista do Corsa perdeu o controle do veículo e bateu. Mas para escapar da perseguição, o suspeito saiu correndo do carro e invadiu uma casa na rua Bonfim Barreto dos Santos. Não demorou para o dono do Corsa também abandonar o carro em que estava e seguir em perseguição.

Dentro da residência, Diego pegou uma panela com feijão recém cozido e arremessou a comida contra o rapaz, que teve queimaduras pelo corpo e teve que ser levado para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, onde há setor especializado para tratamento de queimaduras.

Já Diego foi contido jogado no chão da rua e espancado por moradores do bairro.

As agressões só pararam quando policiais militares chegaram ao local. O suspeito estava com pés e mãos amarradas e bastante ferido quando foi encontrado pela Polícia Militar. Diego também foi levado para um hospital. Até o final da tarde de ontem, o detido ainda recebia atendimento médico e contava com escolta policial.

DELEGACIA

O veículo Corsa, bastante danificado, foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica.