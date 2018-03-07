Criminoso é preso na Serra por venda ilegal de remédio tarja preta

Fachada da Delegacia de Entorpecentes (Deten) Crédito: Marcos Fernandez | Arquivo | GZ

Um homem de 30 anos foi preso nesta terça-feira (6) em São Diogo, na Serra, acusado de vender medicamentos de forma irregular pela internet. Nickolas Rhomero Simis utilizava inibidores de apetite e antidepressivos para montar "kits" que eram vendidos a partir de R$ 50 em sites de venda na internet.

Os kits eram enviados pelos Correios, em Novo Horizonte, também na Serra. Nickolas foi detido em casa, após postar 30 pacotes. Em uma sala comercial alugada em Jardim Limoeiro, a polícia encontrou oito lotes de remédio, com 20 caixas em cada um. Segundo os policiais, visualmente, os medicamentos pareciam ser originais.

"Ele retirava os comprimidos das cartelas e montava coquetéis em sacos plásticos, que eram vendidos. Os remédios utilizados são de uso controlado e quem compra, de forma legal, deve deixar uma via da receita na farmácia", explicou o delegado Alberto Roque Peres, titular da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (Deten).

O delegado explica que, por se tratar de remédios de uso controlado, quem consome pode desenvolver dependência, alergias e até ter convulsões. As 30 pessoas a quem se destinavam as postagens feitas por Nickolas nesta terça-feira serão (7) ouvidas e poderão responder por receptação.

A Polícia Civil agora vai realizar investigações para descobrir como o acusado teve acesso aos remédios, se eles foram roubados, desviados ou comprados ilegalmente.

REINCIDENTE

presos com 27 mil comprimidos de medicamentos tarja preta em casa, além de R$ 30 mil em cheques. Esta não foi a primeira vez que Nickolas é preso por comercializar remédios ilegalmente pela internet. Em agosto de 2016, ele e o pai foram, além de R$ 30 mil em cheques.

Na época, Nickolas havia montado um site que simulava a página de uma farmácia e oferecia até cartão fidelidade aos clientes. Os produtos eram os mesmos: antidepressivos e inibidores de apetite.

Caixas de remédios tarja preta apreendidas pela polícia em 2016, quando Nickolas foi detido por vender medicamentos de forma ilegal na internet Crédito: Ari Melo | Arquivo | TV Gazeta

Segundo o delegado Alberto Roque, o acusado foi solto em janeiro de 2017 e voltou a cometer os crimes. Desta vez, no entanto, ele foi mais cuidadoso, utilizando nomes e endereços falsos nas remessas postais e fazendo as vendas em sites de vendas conhecidos.

Ele ainda pagava um adolescente de 16 anos para levar e trazer as mercadorias de um local para o outro. Em depoimento, o adolescente disse que recebia entre R$ 20 e R$ 100 reais pelos serviços.

Nickolas foi indiciado por vender produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais adulterados ou falsificados. Ele também deve responder por corrupção de menores.