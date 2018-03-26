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Morro da Piedade

Crime na Piedade: amiga fala sobre últimos minutos de vida de Damião

Amiga estava com o passista Damião em um bar, momentos antes do crime
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 17:41

Publicado em 26 de Março de 2018 às 17:41

Passista da escola de samba Piedade, Damião Marcos Reis, de 22 anos, esteve com amigos em um bar tradicional no Centro de Vitória minutos antes de ser morto, perto de casa, na madrugada de domingo (25), ao tentar impedir que o irmão Ruan Reis, de 19 anos, fosse assassinado por criminosos.
Uma amiga do passista, de 53 anos, contou ao Gazeta Online como foram os últimos momentos de Damião. Já em casa, a mulher, que prefere não ser identificada por questões de segurança, ouviu os disparos, mas nem imaginava que o amigo era uma das vítimas do crime. Veja a entrevista.
Você estava com o Damião na noite antes de ele ser morto?
Sim.
Como foram os últimos momentos de vida dele?
Ele tinha ido a um aniversário e nos encontramos em um bar no Centro de Vitória. Foi como sempre ele fazia. Vê a gente, abraça, ele sempre foi muito carinhoso. E como ele era passista da escola, a gente estava sempre conversando. Até sambamos um pouquinho. Eu gostava muito do samba dele. Ele sambava muito bem. Sempre muito elegante. Lá no bar já estava terminando, eu desci e fui embora para a minha casa e vi que ele também foi embora.
Era que horas?
Acredito que pouco antes da meia-noite.
Como você soube do crime?
Quando eu cheguei em casa, eu ouvi tiros.
Você mora na Piedade?
Não. Eu moro no Centro. Mas todo barulho que faz lá no morro, o som acaba indo. O pessoal que mora na Cidade Alta ouviu. Aquela coisa, a gente escuta, mas não dá tanta importância, porque tiro parece com bombinha e tem hora que a gente confunde um pouco. Como nós temos um grupo no WhatsApp de moradores, alguém colocou que isso foi tiro. Depois alguém colocou que assassinaram duas pessoas no Morro da Piedade. Aí uma outra pessoa postou no grupo da escola de samba, foi um choque para nós, porque eles eram meninos muito bons. Eles participavam das comunidades de base da Igreja Católica. O Damião estava sempre ajudando a comunidade, que é a Nossa Senhora da Piedade.
Você faz ideia do que pode ter motivado esse crime tão brutal?
Pelo o que nós conhecemos, achamos que eles foram o alvo errado. Porque eles não eram envolvidos (com tráfico), pelo menos até aonde a gente sabe. É unânime o que as pessoas falam que eles não tinham ligação. Eles eram religiosos. Pelas circunstâncias, as pessoas falam que foi alvo errado. Chegaram e pegaram as pessoas erradas.
Você acredita na possibilidade de vingança?
Talvez foi, mas no alvo errado. E o fato de um dos irmãos de Damião estar preso, dizem que ele não era nem traficante, mas sim usuário. Esse irmão de Damião foi preso com umas buchas de maconha e autuado como tráfico. Está todo mundo muito chocado com o ocorrido. Foram menos de 40 minutos do que nós estávamos juntos. Foi o tempo de ele ir para casa. É um menino muito novo, perder a vida tão brutalmente.
 

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