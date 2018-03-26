Crime na Piedade: amiga fala sobre últimos minutos de vida de Damião

Passista da escola de samba Piedade, Damião Marcos Reis , de 22 anos, esteve com amigos em um bar tradicional no Centro de Vitória minutos antes de ser morto, perto de casa, na madrugada de domingo (25), ao tentar impedir que o irmão Ruan Reis , de 19 anos, fosse assassinado por criminosos.

Uma amiga do passista, de 53 anos, contou ao Gazeta Online como foram os últimos momentos de Damião. Já em casa, a mulher, que prefere não ser identificada por questões de segurança, ouviu os disparos, mas nem imaginava que o amigo era uma das vítimas do crime . Veja a entrevista.

Você estava com o Damião na noite antes de ele ser morto?

Sim.

Como foram os últimos momentos de vida dele?

Ele tinha ido a um aniversário e nos encontramos em um bar no Centro de Vitória. Foi como sempre ele fazia. Vê a gente, abraça, ele sempre foi muito carinhoso. E como ele era passista da escola, a gente estava sempre conversando. Até sambamos um pouquinho. Eu gostava muito do samba dele. Ele sambava muito bem. Sempre muito elegante. Lá no bar já estava terminando, eu desci e fui embora para a minha casa e vi que ele também foi embora.

Era que horas?

Acredito que pouco antes da meia-noite.

Como você soube do crime?

Quando eu cheguei em casa, eu ouvi tiros.

Você mora na Piedade?

Não. Eu moro no Centro. Mas todo barulho que faz lá no morro, o som acaba indo. O pessoal que mora na Cidade Alta ouviu. Aquela coisa, a gente escuta, mas não dá tanta importância, porque tiro parece com bombinha e tem hora que a gente confunde um pouco. Como nós temos um grupo no WhatsApp de moradores, alguém colocou que isso foi tiro. Depois alguém colocou que assassinaram duas pessoas no Morro da Piedade. Aí uma outra pessoa postou no grupo da escola de samba, foi um choque para nós, porque eles eram meninos muito bons. Eles participavam das comunidades de base da Igreja Católica. O Damião estava sempre ajudando a comunidade, que é a Nossa Senhora da Piedade.

Você faz ideia do que pode ter motivado esse crime tão brutal?

Pelo o que nós conhecemos, achamos que eles foram o alvo errado. Porque eles não eram envolvidos (com tráfico), pelo menos até aonde a gente sabe. É unânime o que as pessoas falam que eles não tinham ligação. Eles eram religiosos. Pelas circunstâncias, as pessoas falam que foi alvo errado. Chegaram e pegaram as pessoas erradas.

Você acredita na possibilidade de vingança?