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Domingos Martins

Crime em Aracê: suspeito de matar dono de pousada no ES é preso em SP

O crime aconteceu em Domingos Martins no dia 23 de janeiro de 2019. O assassino do empresário deixou uma mensagem escrita com sangue ao lado do corpo da vítima
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2020 às 20:37

Publicado em 03 de Maio de 2020 às 20:37

Assassino de empresário em Aracê, Domingos Martins, deixou uma mensagem escrita com sangue próximo ao corpo da vítima
Assassino de empresário em Aracê, Domingos Martins, deixou uma mensagem escrita com sangue próximo ao corpo da vítima Crédito: Polícia Civil
Um homem suspeito de ter envolvimento na morte do empresário Gerson João Modolo foi preso na última quinta-feira (30) pela Polícia Civil de São Paulo, em uma operação conjunta com a Polícia Civil do Espírito Santo. O crime aconteceu em Domingos Martins no dia 23 de janeiro de 2019.
Gerson foi encontrado morto na própria casa, na região de Nossa Senhora do Carmo, localizada no distrito de Aracê, com uma mensagem escrita com sangue ao lado. Se você não pode me pagar com dinheiro, me paga com a vida, foi a frase deixada pelo criminoso.
A Polícia Civil informou neste domingo (03) que o suspeito foi localizado em Osasco, São Paulo, e contra ele havia mandado de prisão preventiva. Mais detalhes serão passados em entrevista coletiva, nesta segunda-feira (04). O inquérito do caso foi concluído.
Empresário morto em casa. Assassino deixou recado com sangue de vítima.
Empresário morto em casa. Assassino deixou recado com sangue de vítima. Crédito: Arquivo
O empresário foi morto com uma pancada na cabeça dentro da própria casa. Na ocasião, a Polícia Civil informou que Gerson estava sozinho, pois a esposa teria ido levar a filha em outra cidade. Quem encontrou o corpo ensanguentado de Gerson foi a esposa, Vivian Cezati, ao chegar à casa em que moravam.

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