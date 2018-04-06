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Duas semanas depois

Crime contra irmãos na Piedade segue sem solução

O caso é investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida de Vitória. Até o momento ninguém foi preso

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 15:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2018 às 15:09
Ruan Reis (à esquerda) e Damião Reis (à direita): irmãos mortos na madrugada deste domingo com mais de 20 tiros cada Crédito: Reprodução/Facebook
Duas semanas após a morte dos irmãos Damião Marcos Reis, de 22 anos, e Ruan Reis, de 19 anos, ninguém foi preso. Damião e Ruan foram executados no Morro da Piedade, em Vitória, no dia 25 de março, com mais de 20 tiros cada um. As investigações seguem em sigilo.
Em nota enviada ao Gazeta Online, a Polícia Civil afirma que "ninguém foi detido e demais informações, no momento, não serão passadas para não atrapalhar a apuração do fato". O caso é investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida de Vitória e denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia 181.
DENÚNCIA
Na semana passada, uma moradora da Piedade relatou por meio de uma carta que a comunidade sofre com o domínio do tráfico e vive um clima de medo.  No texto, a moradora pede socorro as autoridades: "Ficamos muito tristes ao ver famílias sendo agredidas e ameaçadas por bandidos, que aterrorizam a comunidade com armas apontadas em suas cabeças, colocando medos em pessoas trabalhadoras e do bem (sic)".
Em entrevista ao Gazeta Online, um outro morador também contou que cinco famílias já foram expulsas do morro por pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. Marcus Vinícius afirma que não tem nenhum conhecimento sobres os crimes praticados na região.
O CASO
Dois irmãos de 19 e 22 anos foram assassinados na madrugada de domingo (25) no Morro da Piedade, no Centro de Vitória, onde moravam. O caso aconteceu por volta de 0h50, quando quatro homens armados, sendo dois com touca ninja e colete, invadiram o quintal da casa dos dois irmãos perguntando "cadê o patrão".
Ruan Reis, 19 anos, respondeu que não sabia quem eles estavam procurando e tentou conversar. Os criminosos, que simulavam ser policiais pelo linguajar, disseram que o jovem deveria sair com eles para conversar e ser revistado. Ruan obedeceu a ordem e saiu com eles de casa.
Ao perceber que o irmão foi abordado, o pedreiro Damião Marcos Reis, de 22 anos, que fazia trabalhos sociais dando aulas de capoeira no Morro da Piedade e era passista da escola de samba Piedade, foi atrás do grupo pedindo que não levassem o irmão. Nesse momento, Damião foi surpreendido por vários disparos.
De acordo com a polícia, foram mais de 60 disparos. A perícia encontrou 22 perfurações no corpo de Ruan e 20 no corpo de Damião. No local foram encontradas mais de 60 cápsulas de calibre 380, .40 e 9mm.
A mãe das vítimas, visivelmente abalada, precisou ser amparada e socorrida para o Pronto-Atendimento da Praia do Suá por parentes e amigos. A família, com muito medo, não quis dar entrevista.
Amigos, que preferiram não se identificar, disseram que os dois irmãos eram boas pessoas, conhecidas pelos projetos sociais e também pela escola de samba. Eles classificaram o crime como "covardia" e não entendem o motivo.
 

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