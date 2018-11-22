Criança vê assassinato de mãe e padrasto dentro de casa em Guarapari

Casal foi encontrado morto dentro de casa em Guarapari Crédito: Victor Muniz

Uma criança de apenas 3 anos presenciou a morte da mãe e do padrasto entre a noite desta quarta-feira (21) e a madrugada desta quinta-feira (22) no bairro Village do Sol, em Guarapari. A menina estava na casa de um cômodo quando o assassino invadiu o local. Segundo informações da polícia, era por volta da meia-noite quando o criminoso arrombou a porta.

Ainda de acordo com a polícia, Jean Carlos Gonçalves de Jesus, 19 anos, tomou um tiro no rosto e depois quatro facadas nas costas. Em seguida, Alline Ribeiro da Cunha, 22 anos, levou nove facadas nas costas. Os dois foram encontrados mortos no tapete do cômodo.

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FILHA VIU TUDO

A filha de Alline presenciou o crime. Ela ficou deitada em meio aos corpos do casal até as 6h da manhã desta quinta (22), quando um tio de Jean foi chamá-lo para trabalhar em uma obra como ajudante de pedreiro e estranhou ele já não estar pronto o esperando, como sempre fazia. O tio viu que a porta estava entreaberta, se assustou e chamou um primo para ver o que tinha acontecido. Os dois abriram a porta e viram os dois mortos.

A esposa desse tio depois chegou à casa e pegou a criança, que estava toda suja de sangue e tremia muito. A menina ficou com os familiares de Jean.

DISCUSSÃO

Segundo vizinhos, eles ouviram Jean discutindo com uma pessoa nas duas últimas noites, mas não souberam informar com quem.

Os corpos foram levados para o Departamento Médico Legal em Vitória. A Delegacia de Homicídios de Guarapari irá investigar o caso.